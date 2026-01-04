صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحول بچانے کا نیا نسخہ! گوشت کھائیں اعتدال کے ساتھ

ماحول بچانے کا نیا نسخہ! گوشت کھائیں اعتدال کے ساتھ

اسپیشل فیچر

تحریر : اسد بخاری

ماحولیات کے تحفظ پر جاری عالمی بحث میں سائنس دانوں کی ایک تازہ تحقیق نے سب کو چونکا دیا ہے، جس میں مکمل طور پر گوشت ترک کرنے کے بجائے اعتدال کی راہ اپنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر لوگ ہفتے میں صرف ایک برگر کھائیں اور مجموعی طور پر گوشت کے استعمال میں نمایاں کمی کریں تو یہ قدم کرہ ارض کیلئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس غیر معمولی تجویز نے ماحولیاتی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جہاں حد سے زیادہ گوشت کا استعمال ماحولیاتی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہیں محدود مقدار میں مویشی پالنا حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور قدرتی ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تحقیق اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آیا ماحول بچانے کا حل مکمل پرہیز میں ہے یا دانشمندانہ اعتدال میں؟
سائنس دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ لوگوں کی خوراک سے گوشت کو مکمل طور پر نکال دینے کے بجائے اگر ہفتے میں ایک برگر کھایا جائے تو یہ کرہ ارض کیلئے ماحولیاتی طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔یونیورسٹی آف ایڈنبرا کے ماہرین کے مطابق اگر برطانیہ جیسے ملک میں گوشت کے استعمال کو تقریباً 90 فیصد تک کم کر دیا جائے تو مویشی پالنے سے پیدا ہونے والی خطرناک گرین ہاؤس گیسوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ گوشت کو مکمل طور پر ترک کر دینا حیاتیاتی تنوع (بائیو ڈائیورسٹی) پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ پرندوں اور چمگادڑوں کی خوراک بننے والے کیڑے بڑی حد تک گائے کے گوبر سے پرورش پاتے ہیں۔محققین کے مطابق مثال کے طور پر 700 کلوگرام وزنی ایک گائے کی پیدا کردہ کھاد اتنے کیڑوں کی افزائش کر سکتی ہے جو 30 ابابیلوں کی خوراک کیلئے کافی ہوں۔
یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے تعلق رکھنے والے الفی گیتھورن ہارڈی (Alfy Gathorne-Hardy)کے مطابق عام طور پر ہم گوشت کی پیداوار کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی حدود کے اندر ہم کتنا گوشت برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ مقدار میں گوشت کا استعمال ماحول کیلئے واضح طور پر مثبت کردار ادا کرتا ہے۔اسی لیے ہم بیانیہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی ''ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں‘‘ سے ہٹ کر یہ سوال کہ ''ہمیں واقعی کتنا گوشت درکار ہے‘‘۔
انہوں نے کسانوں کی ناراضی کا خطرہ بھی مول لیا، جب یہ تجویز دی کہ گائے کے گوشت کی پیداوار کیلئے استعمال ہونے والے موجودہ 13 ملین ہیکٹر رقبے میں سے 40 لاکھ ہیکٹر زمین کو پھلیاں (بینز) اگانے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے، تاکہ میتھین گیس کی مقدار کم کی جا سکے، جو گائے اور بھیڑوں سے خارج ہونے والی ایک خطرناک گرین ہاؤس گیس ہے۔
ان کی تحقیق کا مقصد یہ جاننا تھا کہ حیاتیاتی تنوع (بائیو ڈائیورسٹی) کو برقرار رکھنے کیلئے گائے کے گوبر کی کتنی مقدار موزوں ہے۔تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ چمگادڑیں جنہیں رات کے وقت انفرا ریڈ کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیا گیاان کھیتوں میں جہاں گائے کا گوبر موجود تھا، ان کھیتوں کے مقابلے میں چار گنا زیادہ خوراک حاصل کرنے کیلئے آتی تھیں جہاں گائیں موجود نہیں تھیں۔مزید یہ کہ اگر کھیت میں گائیں بھی موجود ہوں تو چمگادڑوں کے وہاں آنے کے امکانات بارہ گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تحقیق اس مؤقف کی تائید کرتی ہے کہ گوشت کا کم استعمال ماحولیاتی فوائد کا باعث بن سکتا ہے۔

 

اے آئی سلاپ مواد کی بہتات، معیار کی قلت

اے آئی سلاپ مواد کی بہتات، معیار کی قلت

مصنوعی ذہانت نے انسانی تاریخ کے تخلیقی عمل میں ایک غیر معمولی مداخلت کی ہے۔ یہ مداخلت بیک وقت امکانات سے بھرپور بھی ہے اور خطرات سے لبریز بھی۔ ایک طرف اے آئی نے اظہار کے نئے ذرائع فراہم کیے ہیں، تو دوسری طرف اس نے ڈیجیٹل دنیا کو ایسے غیر معیاری، بے روح اور خودکار مواد سے بھر دیا ہے جسے ماہرین ''اے آئی سلاپ‘‘ (AI Slop) کا نام دیتے ہیں۔ Merriam-Webster ڈکشنری نے Slop کو 2025 ء کا Word of the Year قرار دیا ہے۔جس کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت کے ذریعے عام طور پر بڑی مقدار میں تیار کردہ کم معیار کا ڈیجیٹل مواد۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں انسٹاگرام کے سربراہ ایڈم موسری کے حالیہ بیانات غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔پی سی میگ (PC Mag) کو دیے گئے انٹرویو میں موسری نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا کہ سوشل میڈیا اس وقت ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں اصلی اور مصنوعی مواد کے درمیان حدِ فاصل تیزی سے مٹتی جا رہی ہے۔ ان کے بقول، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اے آئی مواد تخلیق کر رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ مواد انسانی تخلیق کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور یہی دھوکا پورے ڈیجیٹل ماحول کو کھوکھلا کر رہا ہے۔مواد کی بہتات،معیار کی قلتآج انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر ایسی تصاویر، ویڈیوز اور تحریریں عام ہو چکی ہیں جو چند لمحوں میں الگورتھمز کے ذریعے تیار ہوتی ہیں۔ یہ مواد بظاہر دلکش، چمک دار اور متاثر کن ہوتا ہے مگر اس میں انسانی تجربے، احساس اور فکری گہرائی کا فقدان نمایاں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسری اس دور کوAI Slop Era قرار دیتے ہیں،ایک ایسا دور کہ جس میں مواد کی کثرت نے معیار اور معنویت کو پسِ پشت ڈال دیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی رجحان بلا روک ٹوک جاری رہا تو سوشل میڈیا انسانی اظہار کا پلیٹ فارم نہیں رہے گا بلکہ ایک خودکار مشین بن جائے گا جہاں تخلیق نہیں بلکہ محض پیداوار ہو گی۔ ایسے ماحول میں حقیقی تخلیق کار جو وقت، محنت اور مہارت سے اپنا کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔شناخت کا نیا زاویہایڈم موسری نے اس بحران کے حل کے لیے ایک نسبتاً حقیقت پسندانہ اور تکنیکی تجویز پیش کی ہے۔ ان کے مطابق اے آئی مواد کو پہچاننے اور روکنے سے زیادہ مؤثر راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسانی تخلیق کی تصدیق کی جائے۔ یعنی یہ ثابت کیا جائے کہ کوئی تصویر، ویڈیو یا پوسٹ واقعی کسی انسان نے تخلیق کی ہے نہ کہ کسی خودکار سسٹم نے۔یہ تصور ڈیجیٹل دنیا میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب تک کوشش یہ رہی ہے کہ جعلی یا مصنوعی مواد کو شناخت کر کے ہٹایا جائے مگر موسری کا خیال ہے کہ مستقبل میں توجہ ''اصلی‘‘ مواد کی فنگر پرنٹنگ پر ہونی چاہیے۔ اگر انسانی تخلیق کو کسی مستند تکنیکی نشان کے ذریعے ممتاز کر دیا جائے تو صارف خود یہ فیصلہ کر سکے گا کہ وہ کس مواد پر اعتماد کرے۔انسانی تخلیق کاروں کے لیے نئے ٹولزانسٹاگرام کے سربراہ ایڈم موسری یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صرف لیبلنگ یا تصدیق کافی نہیں ہو گی، اسی لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پلیٹ فارم پر ایسے نئے تخلیقی ٹولز متعارف کرائے جائیں گے جو انسانی تخلیق کاروں کو اے آئی کے مقابل کھڑا کر سکیں، نہ کہ انہیں مکمل طور پر بے دخل کر دیں۔اُن کے مطابق مستقبل کا ماڈل یہ نہیں ہو گا کہ اے آئی انسان کی جگہ لے لے بلکہ یہ ہو گا کہ اے آئی انسان کی معاون بنے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ، مواد کی پیشکش اور سٹوری ٹیلنگ میں ایسے ٹولز فراہم کیے جائیں گے جن میں کنٹرول انسان کے ہاتھ میں رہے، تاکہ تخلیق کا مرکزی کردار برقرار رہے۔اخلاقی اور سماجی مضمراتیہ معاملہ محض ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ اخلاقی اور سماجی سوال کا بھی ہے۔ اگر ہر خوبصورت تصویر، ہر متاثر کن ویڈیو اور ہر جذباتی تحریر کے پیچھے الگورتھم ہو تو پھر انسانی محنت کی قدر کہاں باقی رہے گی؟ نوجوان تخلیق کار جو برسوں مشق کر کے اپنی شناخت بناتے ہیں وہ کیسے ان مشینوں کا مقابلہ کرسکیں گے جو سیکنڈوں میں ہزاروں پوسٹس تیار کر سکتی ہیں؟پاکستان جیسے ممالک میں جہاں سوشل میڈیا صحافیوں، فوٹوگرافروں، فنکاروں ، وی لاگرز اور دیگر حلقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اظہار کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے، یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ اگر پلیٹ فارمز نے انسانی تخلیق کو تحفظ نہ دیا تو ڈیجیٹل معیشت چند بڑی اے آئی کمپنیوں کے ہاتھ میں مرکوز ہو کر رہ جائے گی۔ایڈم موسری کے بیانات اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا انڈسٹری اب خطرے کو سنجیدگی سے محسوس کرنے لگی ہے۔ ''اے آئی سلاپ‘‘ کے خلاف یہ پہلا واضح اعتراف ہے کہ بے قابو مصنوعی مواد نہ صرف صارف کے تجربے کو متاثر کر رہا ہے بلکہ پلیٹ فارمز کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ کیا انسٹاگرام اپنے وعدوں کو عملی شکل دے پائے گا؟ کیا واقعی انسانی تخلیق کو تکنیکی طور پر محفوظ اور ممتاز کیا جا سکے گا؟ یا پھر 'ویری فیکیشن‘ کا دعویٰ بھی ماضی کی طرح محض ایک پالیسی بیان بن کر رہ جائے گا؟فی الحال ایک بات طے ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کو انسانی اظہار کا بامعنی اور زندہ پلیٹ فارم بنانا ہے تو ''اصلیت‘‘ کو محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی اصول بنانا ہو گا۔ یہی وہ امتحان ہے جس کا سامنا اب انسٹاگرام سمیت تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہے اور اسی کے نتائج آنے والے ڈیجیٹل عہد کا تعین کریں گے۔

2026 میں بہتر زندگی کیلئے8مشورے

2026 میں بہتر زندگی کیلئے8مشورے

نئے سال کا آغاز عموماً نئی امیدوں، تازہ ارادوں اور بہتر زندگی کے خوابوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ آنے والا سال گزشتہ مشکلات، ذہنی دباؤ اور بے چینی کو پیچھے چھوڑ دے۔ تاہم تجربہ بتاتا ہے کہ مثبت تبدیلیوں کا ارادہ کرنا تو آسان ہے مگر ان پر مستقل عمل کرنا ایک کٹھن مرحلہ ثابت ہوتا ہے۔ خوش آئند پہلو یہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیق ہمیں ایسے عملی اور مؤثر طریقے فراہم کرتی ہے جو واقعی ہماری ذہنی کیفیت، جذباتی توازن اور مجموعی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔کمال پسندی کی زنجیر توڑیںکامل دکھائی دینے کی خواہش بظاہر ایک خوبی محسوس ہوتی ہے مگر نفسیاتی تحقیق کے مطابق یہ رویہ ذہنی دباؤ، اضطراب اور افسردگی کو جنم دیتا ہے۔ کمال پسند افراد اپنے لیے ناقابلِ حصول معیار مقرر کر لیتے ہیں اور معمولی لغزش پر خود کو سخت ملامت کا نشانہ بناتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس خودساختہ اذیت سے بچنے کا مؤثر طریقہ خود سے نرمی اور شفقت کا رویہ اپنانا ہے۔ غلطیوں کو انسانی فطرت کا حصہ سمجھا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ نامکمل ہونا ہی انسان ہونے کی اصل پہچان ہے۔دوستی میں خلوص اور استحکام سائنس یہ کہتی ہے کہ مضبوط سماجی رشتے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی ناگزیر ہیں۔ مخلص دوستیاں مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی اور دل کے امراض کے خطرات کو کم کرتی ہیں۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ دوسروں کی کامیابی پر خلوص دل سے خوش ہونا ان کی بات غور سے سننا اور مثبت ردعمل دینا تعلقات میں گرمجوشی اور اعتماد کو فروغ دیتا ہے۔سماجی مشاغل اپنائیںنیا شوق یا سرگرمی اختیار کرنا محض وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ذہنی سکون کا مؤثر وسیلہ بھی ہے۔ مصوری، موسیقی، کھیل یا کوئی سماجی سرگرمی انسان کو تنہائی کے خول سے نکال کر سماج سے جوڑ دیتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مشترکہ مقصد کے تحت کی جانے والی سرگرمیاں انسانوں کے درمیان قربت پیدا کرتی ہیں اور جسمانی مشقت کو بھی خوشگوار بنا دیتی ہیں۔غصے کو تعمیری قوت میں بدلیںغصہ بلاشبہ ایک شدید اور خطرناک جذبہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اسے بروقت پہچان لیا جائے تو یہی جذبہ تعمیری طاقت میں ڈھل سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق غصے کو دبانے کے بجائے اسے مثبت سرگرمیوں جیسے ورزش، تخلیقی کام یا کسی بامقصد جدوجہد میں صرف کرنا زیادہ مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ جذبات کے اظہار میں ضبط اور حکمت کو ملحوظ رکھا جائے۔شکرگزاری کو معمول بنائیںروزانہ چند لمحے نکال کر زندگی کی اچھی باتوں پر غور کرنا ذہنی صحت پر حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے۔ سائنسی مطالعات کے مطابق روزانہ تین نعمتوں یا خوشگوار لمحات کو قلم بند کرنے سے خوشی میں اضافہ اور افسردگی میں نمایاں کمی آتی ہے۔ یہ عادت انسان کی توجہ محرومیوں سے ہٹا کر موجود نعمتوں کی طرف مبذول کرتی ہے۔موبائل فون سے فائدہ اٹھائیںجدید دور میں سمارٹ فون ذہنی انتشار کی بڑی وجہ بن چکا ہے تاہم درست اور شعوری استعمال سے یہی آلہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری اطلاعات کو محدود کرنا، یادداشت محفوظ کرنے کے لیے نوٹس کا استعمال اور سکرین کے استعمال کو نظم و ضبط میں لانا توجہ، یادداشت اور ذہنی سکون میں بہتری لا سکتا ہے۔ کبھی کبھار فون سے مکمل لاتعلقی بھی ذہن کو تازگی بخشتی ہے۔سردیوں سے ہم آہنگی پیدا کریںسردیوں کے چھوٹے دن اور طویل راتیں کئی افراد کو اداسی اور سستی میں مبتلا کر دیتی ہیں مگر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر موسمِ سرما کے حسن ،قدرتی مناظر، گھریلو محفلوں اور سکون بھرے لمحات کو مثبت نظر سے دیکھا جائے تو ذہنی کیفیت بہتر ہو سکتی ہے۔ یوں سردی کو بوجھ کے بجائے موقع سمجھا جا سکتا ہے۔مختصر قیلولہ، بڑی توانائیدن کے اوقات میں مختصر نیند ذہنی کارکردگی کو فوری طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 10 سے 20 منٹ کا قیلولہ دماغی تازگی اور توجہ میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ البتہ اس کا درست وقت اور دورانیہ اہم ہے تاکہ رات کی نیند متاثر نہ ہو۔یاد رکھیں کہ خوشی کوئی اتفاقی لمحہ نہیں بلکہ شعوری طرزِ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ان سادہ مگر مؤثر عادات کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو نیا سال نہ صرف ذہنی سکون بلکہ ایک متوازن اور بامقصد زندگی کی نوید بن سکتا ہے۔

آج کا دن

آج کا دن

گیلیلیو کی دریافت7 جنوری 1610ء کو اطالوی سائنسدان گیلیلیو گیلیلی نے فلکیات کی تاریخ میں ایک انقلابی دریافت کی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کردہ طاقتور دوربین کے ذریعے سیارہ مشتری (Jupiter) کے گرد گردش کرنے والے چار بڑے چاندوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ دریافت اس لحاظ سے نہایت اہم تھی کہ اس نے اس قدیم نظریے کو چیلنج کیا جس کے مطابق تمام اجرامِ فلکی زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اس وقت چرچ اور ارسطو کے نظریات کے مطابق زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھامگرگیلیلیو کی یہ دریافت اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ ان کو نظر بندی کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کا مشاہدہ درست تھا۔ امریکہ میں پہلا صدارتی انتخاب 7 جنوری 1789ء کو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پہلا صدارتی انتخابی عمل باضابطہ طور پر شروع ہوا۔ اس دن مختلف ریاستوں نے اپنے الیکٹورل کالج کے ارکان کا انتخاب شروع کیا جو بعد ازاں ملک کے پہلے صدر کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ یہ انتخابی عمل کئی ہفتوں تک جاری رہا اور بالآخر جارج واشنگٹن کو متفقہ طور پر امریکہ کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔جارج واشنگٹن کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں تھے اور انہیں قومی اتحاد کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پہلی ٹرانس اٹلانٹک کال7 جنوری 1927ء کو دنیا میں مواصلاتی انقلاب کا ایک اور باب رقم ہوا جب پہلی ٹرانس اٹلانٹک ٹیلی فون کال امریکہ اور برطانیہ کے درمیان کی گئی۔ یہ کال نیویارک اور لندن کے درمیان ہوئی اور اس میں امریکی اور برطانوی حکام نے شرکت کی۔اس سے قبل بحرِ اوقیانوس کے آرپار رابطہ صرف ٹیلی گراف کے ذریعے ممکن تھا، مگر اس فون کال نے ثابت کر دیا کہ انسانی آواز کو ہزاروں میل دور تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تکنیکی کامیابی جدید عالمی مواصلاتی نظام کی بنیاد بنی۔ ہائیڈروجن بم بنانے کا اعلان7 جنوری 1953ء کو امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ہائیڈروجن بم تیار کر لیا ہے۔ یہ اعلان سرد جنگ کے دور میں سامنے آیا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایٹمی برتری کی دوڑ عروج پر تھی۔ اس اعلان نے دنیا بھر میں خوف اور تشویش کی لہر دوڑا دی کیونکہ اب انسان کے پاس خود کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ مزید تیز ہو گئی۔ بعد ازاں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے (NPT) اور دیگر عالمی معاہدے سامنے آئے۔ شہنشاہ ہیروہیتو کا انتقال7 جنوری 1989ء کو جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو کا انتقال ہوا، جس کے ساتھ ہی جاپانی تاریخ کے ایک طویل اور متنازع دور کا خاتمہ ہوا۔ ہیروہیتو 1926ء سے 1989ء تک تخت پر فائز رہے اور ان کا دور شووا دور کہلاتا ہے۔ہیروہیتو کے عہد میں جاپان نے دوسری جنگِ عظیم میں شرکت کی جس کے نتیجے میں ایٹمی حملے، شکست اور بعد ازاں تعمیرِ نو کا عمل شروع ہوا۔

2050 کی دنیا سائنس فکشن سے حقیقت تک

2050 کی دنیا سائنس فکشن سے حقیقت تک

رواں صدی کے پہلے پچیس برس میں ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو جس تیزی سے بدلا ہے اس کی مثال ماضی میں مشکل سے ملتی ہے۔ اکیسویں صدی کے آغاز پر انٹرنیٹ ڈائل اَپ کنکشن کے ذریعے استعمال ہوتا تھا، موبائل فون محض کال اور میسج تک محدود تھے اور مصنوعی ذہانت ایک تصوراتی اور خیالی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور نینو ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو 2050ء تک دنیا یکسر مختلف ہو گی۔انسان اور مشین کا ملاپ2050ء کی دنیا میں انسان اور مشین کے درمیان فرق خاصا دھندلا ہو سکتا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی جو انتہائی باریک سطح پر انجینئرنگ کا نام ہے، پہلے ہی ہماری جیب میں موجود سمارٹ فون کے اندر کام کر رہی ہے۔ مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی انسانی جسم کے اندر استعمال ہونے لگے گی۔ ماہرین کے مطابق نینو امپلانٹس کے ذریعے نہ صرف انسانی صحت کی مسلسل نگرانی ممکن ہو گی بلکہ ادویات کو براہ راست متاثرہ عضو تک پہنچایا جا سکے گا۔سائبرنیٹکس کے ماہرین کا خیال ہے کہ دماغ میں لگائے جانے والے الیکٹرانک امپلانٹس دماغی بیماریوں جیسے شیزوفرینیا کے علاج میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مستقبل میں صرف دواؤں پر انحصار کم ہو سکتا ہے اور براہِ راست دماغی تحریک (Deep Brain Stimulation) ایک متبادل علاج بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے تجربات بھی ممکن ہوں گے جن میں انسان اپنے دماغ کے ذریعے دور مشینوں یا روبوٹس کو کنٹرول کر سکے گا۔ڈیجیٹل ٹوئنز 2050ء کی ایک حیران کن پیش رفت ڈیجیٹل ٹوئن( Twins) کا تصور ہے۔ اس سے مراد کسی انسان کا ڈیجیٹل یا ورچوئل نمونہ ہے جو رئیل ٹائم ڈیٹا سے مسلسل اَپ ڈیٹ ہوتا رہے گا۔ ماہرین کے مطابق مستقبل میں ہر انسان کے کئی ڈیجیٹل ٹوئنز ہوں گے، جن پر مختلف ادویات، غذائی منصوبے یا طرزِ زندگی آزما کر یہ دیکھا جا سکے گا کہ ان کا اصل جسم پر کیا اثر پڑے گا۔ اس طرح علاج سے پہلے اثرات کا اندازہ ممکن ہو سکے گا۔مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگمصنوعی ذہانت آنے والے وقت میں انسانی معاشرے کا مرکزی ستون بن سکتی ہے۔ تاہم AI کی اگلی بڑی جست کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے متوقع ہے۔ ماہرین کے مطابق اگلے بیس برسوں میں کوانٹم کمپیوٹنگ عملی طور پر مفید شکل اختیار کر سکتی ہے جس سے ادویات کی تیاری، موسمیاتی ماڈلز اور سائنسی تحقیق میں انقلاب آ جائے گا۔تعلیم کا نیا تصور2050 ء میں تعلیم کا نظام موجودہ نصابی ڈھانچے سے یکسر مختلف ہو گا۔ ماہرین کے مطابق کتابوں کی جگہ مصنوعی ذہانت پر مبنی اساتذہ لیں گے جو ہر طالب علم کی ذہنی صلاحیت، حیاتیاتی ساخت اور سیکھنے کے انداز کے مطابق مواد فراہم کریں گے۔ تعلیم ورچوئل اور حقیقی دنیا کے امتزاج سے حاصل کی جائے گی جہاں طلبہ محض پڑھیں گے نہیں بلکہ عملی طور پر تجربات کا حصہ بنیں گے۔ اس طرح تعلیم زیادہ ذاتی، لچکدار اور مؤثر ہو گی۔ خودکار گاڑیاںٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی انقلابی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ خودکار یا ڈرائیور لیس گاڑیاں عام ہو جائیں گی جس سے ٹریفک حادثات میں نمایاں کمی آئے گی۔ یہ گاڑیاں آپس میں رابطے کے ذریعے نہایت کم فاصلے پر تیز رفتاری سے سفر کر سکیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مخصوص شاہراہوں پر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار بھی محفوظ ہو سکتی ہے، کیونکہ انسانی غلطی کا عنصر ختم ہو جائے گا۔خلا میں صنعت اور چاند پر آبادی2050ء تک خلائی دوڑ بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ چاند پر قابلِ رہائش بیس قائم ہو جائے گی جبکہ کچھ صنعتیں مکمل طور پر خلا میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر ادویات سازی میں مائیکرو گریوٹی ماحول فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جہاں بننے والے کرسٹل زمین کے مقابلے میں زیادہ معیاری ہوتے ہیں۔سائنس فکشن سے حقیقت تکماضی کی کئی سائنس فکشن فلمیں جیسے Minority Report مستقبل کی ٹیکنالوجی کی جھلک دکھا چکی ہیں۔ آج ان میں دکھائے گئے کئی تصورات حقیقت بنتے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ اشاروں سے چلنے والی سکرینیں اور پیشگی ڈیٹا پر مبنی فیصلے۔ اگرچہ کچھ ماہرین مصنوعی ذہانت کے ممکنہ خطرات سے خبردار کرتے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سائنس نے انسانیت کو بے شمار سہولیات فراہم کی ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔

روزانہ 30 منٹ کی واک:صحت مند زندگی کی جانب بڑا قدم

روزانہ 30 منٹ کی واک:صحت مند زندگی کی جانب بڑا قدم

نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی اکثر لوگ صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کا عزم کرتے ہیں۔ کوئی جم جوائن کرتا ہے کوئی سخت ورزش کے منصوبے بناتا ہے مگر چند ہی ہفتوں بعد یہ جوش اکثر ماند پڑ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیشہ مہنگے جم، مشکل ورزشوں یا سخت روٹین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہرینِ صحت کے مطابق اگر روزانہ صرف تیس منٹ کی واک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے تو متعدد جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس (NHS) سے وابستہ جنرل فزیشن ڈاکٹر عامر خان کے مطابق واک ایک ایسی جسمانی سرگرمی ہے جو نہ صرف آسان ہے بلکہ ہر عمر کے افراد کے لیے مفید بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ورزش کے بارے میں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ صحت کے لیے سرگرم رہنا ہمیشہ شدید جسمانی مشقت کا نام نہیں۔دل کی صحت کیلئے ناگزیردل کی بیماریاں دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال تقریباً ایک کروڑ 79 لاکھ افراد دل کی مختلف بیماریوں کے باعث جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ایسے میں روزانہ کی واک ایک سادہ مگر مؤثر حفاظتی تدبیر ثابت ہو سکتی ہے۔ماہرین کے مطابق روزانہ 30 منٹ یا اس سے زیادہ ،تیز قدموں سے چلنا دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے، بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح کو بہتر کرتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے واک کرتے ہیں ان میں دل کے دورے کا خطرہ نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واک خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطیاکثر لوگ بڑھتی عمر کے ساتھ جوڑوں کے درد، اکڑاؤ اور حرکت میں دشواری کی شکایت کرتے ہیں جس کی بڑی وجہ جسمانی سرگرمی کی کمی ہے۔ واک جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے اور ان میں لچک برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ماہرین کے مطابق چلنے کے دوران جوڑوں کے گرد موجود عضلات مضبوط ہوتے ہیں، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور کارٹلیج کو غذائیت ملتی ہے جس سے اوسٹیو آرتھرائٹس اور اوسٹیو پوروسس جیسے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ حالیہ مطالعات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گھٹنوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے واک درد میں کمی اور حرکت میں آسانی کا سبب بن سکتی ہے۔کینسر کے خطرات میں کمیحالیہ سائنسی تحقیقات نے واک کے ایک اور اہم فائدے کی نشاندہی کی ہے، وہ یہ کہ بعض اقسام کے کینسر کے خطرے میں کمی۔ ماہرین کے مطابق باقاعدہ واک کرنے سے آنتوں، چھاتی اور گردوں کے کینسر کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو افراد روزانہ سات ہزار قدم چلتے ہیں ان میں کینسر کا خطرہ 11 فیصد کم ہو جاتا ہے جبکہ نو ہزار قدم چلنے والوں میں یہ کمی 16 فیصد تک دیکھی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس فائدے کے لیے دس ہزار قدم کی شرط بھی نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ کی گئی واک بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔مدافعتی نظام کی بہتریمدافعتی نظام انسانی جسم کا قدرتی دفاعی حصار ہے جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ واک نہ صرف جسمانی صحت بلکہ مدافعتی نظام کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق واک ذہنی دباؤ میں کمی، بہتر نیند اور خون کی روانی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے جس کے نتیجے میں جسم میں سوزش کم ہوتی ہے اور مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔خصوصاً اگر واک کسی پارک یا سبزہ زار میں کی جائے تو اس کے فوائد دوگنا ہو جاتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ قدرتی ماحول میں چہل قدمی کرنے سے دماغی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، توجہ میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ذہنی صحت اور خوشگوار زندگیجدید دور میں ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق واک ذہنی صحت کے لیے قدرتی علاج کی حیثیت رکھتی ہے۔ چہل قدمی کے دوران جسم میں ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو خوشی اور سکون کا احساس پیدا کرتے ہیں۔باقاعدہ واک کرنے والے افراد میں تناؤ کم، موڈ بہتر اور خود اعتمادی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین روزانہ کم از کم تیس منٹ واک کو ذہنی سکون کے لیے بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو واک ایک ایسی سادہ عادت ہے جو دل، جوڑوں، مدافعتی نظام اور ذہنی صحت سمیت پورے جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کے لیے نہ کسی خاص ساز و سامان کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ وقت یا پیسے کی۔ بس روزانہ چند منٹ نکال کر باقاعدگی سے چلنے کی عادت اپنا لی جائے تو صحت مند اور متوازن زندگی کا خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ماہرینِ صحت کا مشورہ ہے کہ روزانہ کم از کم آدھے گھنٹے کی واک کو معمول بنایا جائے کیونکہ یہ چھوٹا سا قدم مستقبل میں بڑی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

آج کا دن

آج کا دن

ہیرولڈ گوڈونسن کی تاج پوشی6 جنوری 1066ء کو ہیرولڈ گوڈونسن انگلینڈ کا بادشاہ بنا۔ یہ تاج پوشی بادشاہ ایڈورڈ دی کنفیسر کی وفات کے فوراً بعد ہوئی جو لاولد انتقال کر گیا تھا۔ ایڈورڈ کی موت کے بعد انگلینڈ میں جانشینی کا شدید بحران پیدا ہو گیا کیونکہ تخت کے کئی دعویدار موجود تھے جن میں نارمنڈی کا ڈیوک ولیم (بعد ازاں ولیم فاتح) اور ناروے کا بادشاہ ہارالڈ ہارڈراڈا شامل تھے۔ہیرولڈ گوڈونسن انگلینڈ کی اشرافیہ کے سب سے طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ویٹن (انگلش کونسل) نے اسے بادشاہ منتخب کیا۔ تاہم اس کی بادشاہت انتہائی مختصر ثابت ہوئی کیونکہ اسی سال انگلینڈ کو دو بڑے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ہنری ہشتم کی شادی6 جنوری 1540ء کو انگلینڈ کے بدنام زمانہ بادشاہ ہنری ہشتم نے اپنی چوتھی بیوی این آف کلیوز سے شادی کی۔ این آف کلیوز سے شادی دراصل ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کا مقصد یورپ میں پروٹسٹنٹ ریاستوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا تھا، خصوصاً جرمن ریاست کلیوز کے ساتھ۔یہ شادی ہنری ہشتم نے این کی تصویر دیکھ کر طے کی تھی جو جرمن مصور ہانس ہولبائن نے بنائی تھی۔ مگریہ شادی صرف چھ ماہ ہی قائم رہ سکی اور جولائی 1540ء میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے این آف کلیوز کو سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جیسا کہ ہنری کی بعض دیگر بیویوں کو ہوا۔ تھیوڈور روزویلٹ کا انتقال6 جنوری 1919ء کو امریکہ کے 26ویں صدر تھیوڈور روزویلٹ کا انتقال ہوا۔ وہ امریکہ کے سب سے متحرک، طاقتور اور اصلاح پسند صدور میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے 1906ء میں نوبل امن انعام دیا گیا تھا، جو کسی بھی امریکی صدر کو ملنے والا پہلا نوبل انعام تھا۔تھیوڈور روزویلٹ نے امریکی صدارت کے دوران ''سکوائر ڈیل‘‘ کے نام سے اصلاحاتی پروگرام متعارف کرایا جس کا مقصد عام شہریوں کو منصفانہ مواقع فراہم کرنا تھا۔اسکے دور حکومت میں امریکہ نے لاطینی امریکہ اور بحرالکاہل میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ پاناما کینال کی تعمیر بھی اسی کے دور میں ہوئی۔فور فریڈمز تقریر6 جنوری 1941ء کو امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی مشہور زمانہ ''Four Freedoms‘‘ تقریرکی۔ یہ تقریر دوسری جنگِ عظیم کے پس منظر میں کی گئی تھی جب امریکہ ابھی باقاعدہ جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا مگر عالمی حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے۔اس تقریر میں روزویلٹ نے دنیا بھر کے انسانوں کیلئے چار بنیادی آزادیوں کا تصور پیش کیاتھا:اظہارِ رائے کی آزادی،مذہبی آزادی،خوف سے آزادی،افلاس سے آزادی۔ روزویلٹ کا مؤقف تھا کہ اگر دنیا میں جبر اور آمریت کو نہ روکا گیا تو یہ آزادی پسند اقوام کے لیے بھی خطرہ بن جائیگا۔ امریکی کیپٹل ہِل پر حملہ6 جنوری 2021ء کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی کانگریس (کیپٹل ہِل) پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب کانگریس 2020ء کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی توثیق کر رہی تھی جن میں جو بائیڈن کامیاب قرار پائے تھے۔حملہ آوروں نے زبردستی عمارت میں داخل ہو کر قانون سازوں کو خوف زدہ کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور جمہوری عمل کو عارضی طور پر روک دیا۔ اس واقعے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا مواخذہ بھی ہوا،۔ ٹرمپ نے دوسری بار صدر بننے کے بعد صدارتی حکومت نامے کے ذریعے اس واقعے میں شامل سزا یافتہ افراد کو معافی دیدی۔

