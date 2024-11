بھارتی طالبعلم کی مختصر فلم نے آسکرز 2025 کوالیفائی کرلیا انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا 06 نومبر ، 2024

ممبئی (شوبزڈیسک )بھارتی طالبعلم کی مختصر فلم (Sunflowers Were the First Ones to Know) آسکرز 2025 کی لائیو ایکشن شارٹ فلم کیٹگری کیلئے منتخب کرلی گئی۔

فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے طالبعلم چدانند ایس نائیک کی 16 منٹ پر بنی یہ فلم رواں سال کانز فلم فیسٹیول میں بھی پہلا پرائز حاصل کر چکی جبکہ اب اس نے آسکرز 2025 میں بھی انٹری کرلی ہے ۔ فلم کی کہانی ایک ایک بوڑھی عورت کے گرد گھومتی ہے جو گاؤں کے مرغ چراتی ہے ۔