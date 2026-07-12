گردوں کی بیماری کا خاموش انتباہ؟انسانی جسم اکثر بڑی بیماریوں کے بارے میں ابتدا ہی میں کچھ ایسے اشارے دے دیتا ہے جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسوڑھوں سے خون آنا بھی ایک ایسی ہی علامت ہے، جسے اکثر لوگ صرف دانتوں کی صفائی یا مسوڑھوں کی سوزش کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تاہم جدید طبی تحقیق نے اس عام علامت کو ایک نہایت سنگین بیماری، یعنی گردوں کے مہلک امراض سے بھی جوڑ دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق مسوڑھوں کی خراب صحت نہ صرف منہ کے امراض بلکہ جسم میں بڑھتی ہوئی سوزش، انفیکشن اور گردوں کے افعال میں خرابی کی بھی عکاسی کر سکتی ہے۔ اگر اس علامت کو بروقت سنجیدگی سے لیا جائے اور مناسب طبی معائنہ کرایا جائے تو گردوں کی بیماری کی ابتدائی مرحلے میں تشخیص ممکن ہو سکتی ہے، جس سے پیچیدگیوں، ڈائیلاسز اور جان لیوا نتائج سے بچنے کے امکانات بھی نمایاں طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اب منہ اور دانتوں کی صحت کو مجموعی جسمانی صحت کا ایک اہم آئینہ قرار دے رہے ہیں۔اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر دو میں سے ایک بالغ فرد کسی نہ کسی درجے کی مسوڑھوں کی بیماری کا شکار ہے۔ اس بیماری کی علامات میں مسوڑھوں کا سوج جانا، دانت صاف کرتے وقت خون آنا اور مسوڑھوں میں جلن یا حساسیت شامل ہیں۔عام طور پر مسوڑھوں کی بیماری کی بنیادی وجہ منہ اور دانتوں کی مناسب صفائی نہ کرنا ہوتی ہے۔ جب دانتوں پر ڈینٹل پلاک یا جراثیمی تہہ جمع ہو کر سخت ہو جاتی ہے تو یہ مسوڑھوں میں جلن، سوزش اور انفیکشن پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خون آنا شروع ہو سکتا ہے۔تاہم اب ماہرین کا کہنا ہے کہ مسوڑھوں کی بیماری صرف منہ کی صحت کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ کسی زیادہ سنگین بیماری، خصوصاً گردوں کی خرابی، کی ابتدائی علامت بھی ہو سکتی ہے۔جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں محققین نے چھ ہزار سے زائد افراد کے دانتوں کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ تحقیق کے دوران انہیں شدید مسوڑھوں کی بیماری اور گردوں کی ابتدائی خرابی کے درمیان ایک تشویشناک تعلق ملا۔تحقیق کے مطابق جن افراد کے گردے معمول کے مطابق کام کر رہے تھے، ان میں سے صرف 14 فیصد شدید مسوڑھوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔اس کے برعکس جن افراد کے گردوں کی کارکردگی درمیانے درجے تک متاثر ہو چکی تھی، ان میں شدید مسوڑھوں کی بیماری کی شرح بڑھ کر 35 فیصد سے بھی زیادہ ہو گئی۔یہ نتائج ان بڑھتے ہوئے سائنسی شواہد میں ایک اہم اضافہ ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ منہ اور دانتوں کی صحت کا تعلق صرف زبانی امراض تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کی مجموعی جسمانی صحت، خصوصاً گردوں جیسے اہم اعضا کی کارکردگی، پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔اس سے قبل بھی متعدد طبی تحقیقات یہ ثابت کر چکی ہیں کہ مسوڑھوں کی بیماری کے باعث پیدا ہونے والی دائمی سوزش کئی سنگین امراض، مثلاً دل کی بیماریوں اور ذیابیطس کے خطرے میں اضافہ کر سکتی ہے۔تازہ تحقیق جو معروف سائنسی جریدے انٹرنیشنل جرنل آف اورل سائنس میں شائع ہوئی، میں جرمنی کے ہیمبرگ سٹی ہیلتھ اسٹڈی کے تحت شامل 6,179 افراد کے گردوں کی صحت کا طویل عرصے تک جائزہ لیا گیا۔ تحقیق کے آغاز میں تمام شرکاء کا نہایت تفصیلی دندان سازی کا معائنہ کیا گیا تاکہ مسوڑھوں کی بیماری کی علامات کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔اس کے بعد ان کے گردوں کی صحت کا مختلف طبی ٹیسٹوں کے ذریعے تجزیہ کیا گیا، جن میں جسم میں موجود دائمی سوزش اور گردوں کی کارکردگی سے متعلق اہم اشاریوں کا بھی جائزہ شامل تھا۔تحقیق کے نتائج انتہائی اہم اور توجہ طلب ثابت ہوئے۔ محققین نے دریافت کیا کہ مسوڑھوں کی خراب صحت اور گردوں کی کارکردگی میں مسلسل کمی کے درمیان واضح اور مستقل تعلق موجود ہے۔جن افراد کے جسم میں البیومن (Albumin) نامی پروٹین کی مقدار زیادہ پائی گئی، ان میں مسوڑھوں کی شدید بیماری کا امکان بھی زیادہ تھا۔ طبی ماہرین کے مطابق جب گردے متاثر ہوتے ہیں تو یہ پروٹین پیشاب میں خارج ہونے لگتی ہے، اس لیے پیشاب میں البیومن کی موجودگی گردوں کے نقصان کی ایک اہم علامت سمجھی جاتی ہے۔تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ منہ کی صحت سے متعلق دیگر مسائل، مثلاً دانتوں کا گر جانا اور دانتوں کو سہارا دینے والے بافتوں (Tissues) کی تباہی، گردوں کی صحت بگڑنے کے ساتھ ساتھ مزید سنگین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ محققین نے اپنی تحقیق میں عمر، جنس، ذیابیطس اور تمباکو نوشی جیسے معروف خطراتی عوامل کو بھی مدنظر رکھا، لیکن اس کے باوجود مسوڑھوں کی بیماری اور گردوں کی خرابی کے درمیان تعلق برقرار رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تعلق محض اس وجہ سے نہیں کہ کمزور عمومی صحت رکھنے والے افراد دونوں بیماریوں کا بیک وقت شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ ان دونوں امراض کے درمیان واقعی ایک سائنسی ربط موجود ہے۔سائنس دانوں کا خیال ہے کہ دائمی سوزش وہ بنیادی عنصر ہو سکتی ہے جو مسوڑھوں کی بیماری اور گردوں کے امراض کو آپس میں جوڑتی ہے۔ مسلسل سوزش نہ صرف مسوڑھوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل کر گردوں سمیت دیگر اہم اعضا کی کارکردگی کو بھی متاثر کر سکتی ہے، جس کے باعث مختلف پیچیدہ بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ جن افراد کو مسوڑھوں کی شدید بیماری اور گردوں کی کارکردگی میں کمی دونوں مسائل لاحق تھے، ان کے خون میں ایسے پروٹینز کی مقدار زیادہ پائی گئی جو جسم میں دائمی سوزش کی نشاندہی کرتے ہیں۔تاہم تحقیقاتی ٹیم اس نتیجے پر بھی پہنچی کہ صرف سوزش کی بلند سطح اس تعلق کی مکمل وضاحت نہیں کر سکتی۔