13ویں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج، سیاسی سرگرمیاں تیز

تحریر : محمد اسلم میر

آزاد جموں و کشمیر کے عبوری آئین کی متنازع 13 ویں آئینی ترمیم کو آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔عدالت نے اس آئینی ترمیم کو سماعت کیلئے منظور کرتے ہوئے لارجر بنچ تشکیل دے دیا ہے جو 21 اپریل کو اس کی سماعت کرے گا۔

 آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے 13 ویں آئینی ترمیم کے خلاف رٹ کے ساتھ عدالت میں پہلے سے موجود اور زیر سماعت ممبر آزاد جموں و کشمیر کونسل ملک حنیف کی رٹ پٹیشن کو بھی اس کا حصہ بنا دیا ہے جس میں انہوں نے عدالت سے آزاد جموں و کشمیر کونسل کے اراکین کے ووٹ کو صدر آزاد جموں و کشمیر کے انتخاب کیلئے بحال کرنے کی استدعا کی تھی۔ آزاد جموں و کشمیر کے آئین میں 13 ویں ترمیم کے خلاف عدالت عالیہ میں رٹ پٹیشن سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر و صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان نے جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے وفاقی اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومتوں کو فریق بناتے ہوئے اس آئینی ترمیم کو ملکی سلامتی اور قومی یکجہتی کے لئے خطرہ قرار دیا ہے۔ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا کہ 13ویں آئینی ترمیم وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر اور اصل مسودے سے ہٹ کر منظور کی گئی۔ عدالت عالیہ سے استدعا کی گئی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے۔ اس متنازع ترمیم سے آزاد جموں و کشمیر اور وفاق کے درمیان فاصلے بڑھ گئے جو قومی یکجہتی کے لئے بھی خطرہ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے آئین میں 13 ویں ترمیم 2018ء میں اُس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے منظور کی تھی۔

اُس وقت آزاد جموں و کشمیر میں مسلم لیگ( ن) کے راجا فاروق حیدر وزیر اعظم تھے۔ راجہ فاروق حیدر کے اس عمل کے ساتھ مسلم لیگ (ن) کی قیادت نے لا تعلقی کا اظہار کیاہے۔ سابق وزیر اعظم چوہدری انوار الحق نے بھی متعدد مرتبہ 13 ویں آئینی ترمیم کو راجہ فاروق حیدر کی سوچ قرار دیا تھا۔ اسی آئینی ترمیم کے ذریعے آزاد جموں و کشمیر کونسل کے انتظامی، مالیاتی اور قانون سازی کے اختیارات کو ختم کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے عام انتخابات میں کشمیر کونسل کے فنڈز کو وفاق میں برسراقتدار جماعت آزاد جموں کشمیر میں الیکشن جیتنے کیلئے اپنی ہم خیال سیاسی جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی لوگوں میں بھی استعمال کرتی تھی۔ تاہم آزاد جموں و کشمیر کی حکومتیں 2018ء کے بعد بھی آزاد جموں و کشمیر کونسل کے اربوں روپے درست انداز میں استعمال نہیں کر سکیں۔ مالیاتی شفافیت پر بھی سوال اُٹھتے رہے اوراربوں روپے آنے کے باوجود آٹھ سالوں میں آزاد جموں و کشمیر کی تعمیر و ترقی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا۔

ادھر مسلم لیگ (ن) کے بعدپیپلزپارٹی نے بھی انتخابی مہم تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوموار کو کراچی میں پیپلز پارٹی آزادجموں و کشمیر سیاسی امور کی نگران فریال تالپور کی زیر صدارت تنظیمی اجلاس ہوا جس میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے آزاد جموں و کشمیر میں پیپلز پارٹی کی انتخابی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔اجلاس میں پیپلز سٹوڈنٹس فیڈ ریشن آزاد جموں و کشمیر شاخ کے تنظیمی عہدیداروں کو ایک سال کی توسیع دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی امور کی سربراہ فریال تالپور نے پارٹی کی آزاد کشمیر شاخ کی سینئر قیادت کو ہدایت کی کہ وہ پیپلز پارٹی آزادجموں و کشمیر کی تمام ذیلی تنظیموں کو مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی جماعتی قیادت اورکارکنان نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ پارٹی کو آئندہ انتخابات میں کامیابی دلوانے کیلئے محنت سے کام کرنا ہے۔انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں’’ آزاد جموں و کشمیر ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا‘‘ کا سلوگن لے کر میدان میں اُتریں گے اور اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے پانچ سال بھی آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کی خدمت جاری رکھیں گے۔

اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ آزاد جموں و کشمیر میں آئندہ انتخابات میں خواتین ووٹرز سے زیادہ سے زیادہ ووٹ لینے کیلئے جماعت کی خواتین ونگ کو مضبوط کیا جائے اور جماعت کے کارکنان کو پابند کیا جائے کہ وہ پیپلزپارٹی کا منشور اور قیادت کا ویژن خواتین تک پہنچائیں اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کیلئے خصوصی اقدامات کئے جائیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں آئندہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے پیپلزپارٹی کے اجلاس میں آزادجموں و کشمیر کے قائمقام صدر چوہدری لطیف اکبر،وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور،پیپلز پارٹی آزادکشمیر کے صدر چوہدری محمد یٰسین، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر سردار محمد یعقوب خان، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ،چوہدری محمد ریاض،موسٹ سینئر آزاد جموں و کشمیر وزیر میاں عبدالوحید،وزیر جنگلات آزاد کشمیر سردار جاوید ایوب اور ڈائر یکٹر جنرل پولیٹیکل افیئرز عامر ذیشان جرال نے شرکت کی۔

ادھر وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے حویلی کے علاوہ دار الحکومت مظفرآباد سے بھی الیکشن لڑنے کیلئے مظفرآباد میں پیپلزپارٹی کے کارکنوں کے ساتھ مشاور ت شروع کر دی ہے اور مظفرآباد شہر کی نشست سے انہیں پیپلزپارٹی میدان میں اتار سکتی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور دارالحکومت کے بیشتر ترقیاتی منصوبوں میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ مظفرآباد سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جس کا صرف اب اعلان ہونا باقی ہے۔

