مردان جلسہ، وزیر اعلیٰ کا امتحان

تحریر : عابد حمید

پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 19پریل کو مردان میں جلسے کا اعلان کیاگیا ہے ۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے دعوے کئے جارہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جس کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع ہیں ۔

پارٹی کے رہنماؤں اور ارکانِ اسمبلی کو متحرک کردیاگیا ہے،خود وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے اس حوالے سے بیانات آئے ہیں جن کا مقصد کارکنوں کو یہ بتانا ہے کہ پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کررہی ہے۔سوال یہ ہے کہ اس سے قبل سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی متعدد جلسے اور مظاہرے کئے ،اسلام آباد پر دھاوے بولے لیکن اس سے کیا حاصل ہوا جو اَب خیبرپختونخوا میں جلسہ کرنے سے حاصل ہوگا؟یہ وہ سوال ہے جو پی ٹی آئی کے کارکن اپنے رہنماؤں سے پوچھ رہے ہیں ۔پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے بھی یہی سوال اٹھایاجارہاہے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت پارٹی کی مرکزی قیادت پر تنقید بھی کی جارہی ہے ۔پارٹی کارکن یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کیونکہ خیبرپختونخوا میں تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہی اسی بیانیے پر ہے۔

مردان جلسے کے حوالے سے پارٹی کارکنوں میں یہی تاثر پایاجارہا ہے کہ انہیں ایک بارپھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایاجا رہا ہے۔ یہ بھی پوچھا جارہا ہے کہ خیبرپختونخوا کی حدود میں جلسہ کرنے یا پنجاب سے ملانے والی سرحدیں بند کرنے سے وفاقی حکومت پر کیونکر دباؤ پڑے گا؟جس قسم کی تنقید اس سے قبل سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور پر کی جاتی تھی اب اسی قسم کی تنقید وزیراعلیٰ سہیل آفریدی پر کی جارہی ہے ۔کارکنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہورہا ہے۔علی امین گنڈاپور ایسی تنقید کی پروا نہیں کرتے تھے لیکن سہیل آفریدی کاپارٹی میں کوئی مضبوط گروپ نہیں، اگرچہ کچھ وزرا اور ارکانِ اسمبلی ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہیں بصورت دیگر پارٹی کے اندر موجود مضبوط گروپ انہیں کسی خاطر میں لانے والے نہیں ۔ اس سے قبل پرویزخٹک اور محمود خان اگرچہ خود پارٹی چھوڑ کر چلے گئے لیکن علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایاگیا،وزارت اعلیٰ تو چلی گئی لیکن پارٹی کے اندر اُن کا گروپ بدستور مضبوط ہے ۔

دیکھا جائے تو وزیراعلیٰ سہیل آفریدی ابھی بھی سیکھنے کے مراحل سے گزررہے ہیں۔ پارٹی پر اُن کی گرفت مضبوط نہیں اور نہ ہی پارٹی قیادت انہیں علی امین گنڈاپور کی طرح اب یہ طاقت دینے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ بیوروکریسی پر بھی اُن کی گرفت کمزور نظرآرہی ہے یہی وجہ ہے کہ حکومتی معاملات روز بروز الجھتے نظرآرہے ہیں ۔کبھی بینک آف خیبرکے بورڈ آف گورنرز میں ایم این اے شاہد خٹک کو شامل کرنے کا معاملہ اٹھتا ہے تو کبھی تمام مالی معاملات صوبائی محکمہ خزانہ کو سونپنے کا۔نت نئے مبینہ سکینڈل سامنے آرہے ہیں، بیوروکریسی کی من مانیاں جاری ہیں اوروزرا اپنے محکموں سے غافل نظرآرہے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی وزیرقابل ِذکر کارکردگی نہیں دکھاسکا ۔کوئی میگا پراجیکٹ شروع نہیں کیاگیا،بجٹ آرہا ہے اس کی تیاریاں جاری ہیں لیکن موجودہ حالات دیکھ کر یہی کہا جاسکتاہے کہ اس بجٹ میں بھی عوام کے لیے شاید کچھ نہیں ہوگا۔یوں لگ رہاہے کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اپنے اردگرد موجود لوگوں کی وجہ سے مجبور ہیں ۔متعدد فیصلے اسی دباؤ میں کئے گئے ہیں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تنقید بھی انہی پر کی جارہی ہے ۔یہ حکومتی اور پارٹی معاملات پر ان کی گرفت کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ ابھی تک اپنی کابینہ میں توسیع بھی نہیں کرسکے۔

اس صورتحال میں19 اپریل کو مردان جلسہ پارٹی سے زیادہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کا امتحان ہوگا ۔طویل عرصے بعد مردان میں ہونے والے اس جلسے کوتاریخ ساز جلسہ بنا کر ہی وہ اپنے ناقدین کی نظروں میں سرخرو ہوسکتے ہیں بلکہ کچھ مزید وقت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ حالیہ چند واقعات ،جن میں پہلے بانی پی ٹی آئی رضاکاروں کی بھرتی کا اعلان، اسلام آباد جلسہ اور پھر اس جلسے کی منسوخی سے یہ واضح ہوگیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خلیج مزید گہری ہوگئی ہے۔ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اور پارٹی قیادت ایک پیج پر نہیں ،تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی ایک پیج پر نظرنہیں آرہی ،ان کے اختلافی بیانات کی خبریں وقتاً فوقتاً میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔یہ تمام معاملات الجھے ہوئے ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کی اندر کوئی ایسا رہنما نظرنہیں آرہا جو اِن معاملات کو سلجھانے میں ممد ومعاون ثابت ہو۔پہلے لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کیاگیا پھر اسے یہ کہتے ہوئے منسوخ کیاگیا کہ موجودہ حالات میں یہ درست فیصلہ نہ ہوگا،یہی وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی رضاکار تحریک بھی پنپتی نظر نہیں آرہی ۔پشاور کے بعددیگراضلاع میں ابھی تک رضاکاروں کی رجسٹریشن شروع نہیں کی جاسکی ، امید کی جارہی ہے کہ 19اپریل کے جلسے کے بعد یہ رجسٹریشن مہم دیگراضلاع میں شروع کی جائے گی ۔بظاہر یہ تمام عمل سست روی کا شکار نظرآرہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یکسوئی کا فقدان ہے ۔

دوسری جانب جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خیبرپختونخوا میں ایک بارپھر متحرک ہوگئے ہیں ۔انہوں نے گزشتہ ہفتے مردان میں ایک بڑا جلسہ کیا جس میں انہوں نے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی اور پھر بلوچستان میں بھی جلسوں کا اعلان کیا ہے۔اس وقت خیبرپختونخوامیں یہی دو سیاسی جماعتیں متحرک ہیں۔مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ عام انتخابات میں بھی یہی دو جماعتیں مد مقابل نظرآتی ہیں۔ پی ٹی آئی کا مقابلہ یقینی طورپر آئندہ انتخابات میں جمعیت علمائے اسلام سے ہوگاکیونکہ اس صوبے میں مسلم لیگ (ن) اور اے این پی سیاسی طورپر اپنی حیثیت کھوبیٹھی ہیں ۔اے این پی پشاور میں کافی مجبور اور لاچار نظرآرہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر حاجی غلام احمد بلور کے پشاورسے چلے جانے کے بعد اب اس جماعت کا کوئی بھی ایسا لیڈر یہاں موجود نہیں جو صوبائی دارالحکومت میں پارٹی کو سنبھال سکے۔ مرکزی صدر ایمل ولی سینیٹر بننے کے بعد اسلام آباد کی فضاؤں کے ہو کر ر ہ گئے ہیں اور پارٹی اس وقت آرام کے موڈ میں نظرآرہی ہے ۔

