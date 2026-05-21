28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت!

تحریر : عدیل وڑائچ

28 ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ شہر اقتدار میں کئی مہینوں بعد سیاسی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے، قومی اسمبلی اور سینیٹ سیشنز کے دوران سیاسی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔

 عید کے فوری بعد بجٹ اجلاس بلایا جائے گا، اگرچہ بجٹ کی تاریخ ابھی طے ہونا باقی ہے مگر 5 یا 9 جون کی تاریخیں زیر غور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 28 ویں ترمیم آرہی ہے ؟ اگر آرہی ہے تو کب ؟

 حکومت 28 ویں ترمیم کی خبروں کی تاحال تردید کر رہی ہے مگر یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی وزرا ایسے ہی کہتے سنائی دیتے تھے۔ 26 ویں آئینی ترمیم ہو یا 27 ویں، دونوں کے آنے سے قبل وفاقی وزرا بڑے اعتماد سے یہی کہتے تھے کہ کوئی ترمیم نہ تو آرہی ہے نہ ہی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر میڈیا مسلسل ترمیم آنے کی خبریں دیتا رہا اور دونوں ترامیم آ کر رہیں۔

 28 ویں آئینی ترمیم سے متعلق بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اس مرتبہ بھی وفاقی وزرا کا کہنا ہے کہ اس کے کوئی آثار نہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے دو روز قبل ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی انہیں یہ ہدایات نہیں ملیں کہ اراکین پارلیمنٹ کی اسلام آباد میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی کوئی تیاری نہیں ہو رہی کیونکہ دو تہائی اکثریت پوری کرنے کیلئے اراکین تک پیغام رسانی کی ذمہ داری وفاقی وزیر پارلیمانی امور کی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 28 ویں ترمیم کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نئی آئینی ترمیم نہیں لا رہی۔ انہوں نے کہا کہ 28 ویں ترمیم اگر آنی ہے تو اس کیلئے سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ وزرا کے یہ بیانات بالکل ویسے ہی ہیں جو وہ 26 ویں اور 27ویں ترمیم سے قبل دیا کرتے تھے۔ مگر ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم پر کام شروع ہو چکا ہے اور امکان ہے کہ یہ بجٹ سیشن کے بعد آسکتی ہے۔ اگرچہ اس مرتبہ آئینی ترمیم میں معاشی اور انتظامی ریفارمز کا ایک بڑا پیکیج لانے کا پلان ہے مگر سب سے زیادہ سیاسی ہائپ ووٹر کی عمر 25 سال تک مقرر کرنے کی خبر کے باعث بنی۔ رانا ثنااللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کرنے کا اشارہ دیا۔ حکومتی اراکین کی جانب سے یہ توجیہ پیش کی گئی کہ اگر الیکشن لڑنے کیلئے 25 سال عمر کی کم از کم حد مقرر ہے تو ووٹ ڈالنے والے کی بھی یہی ہونی چاہئے مگر چند ہی گھنٹوں میں رانا ثنا اللہ سمیت کئی وفاقی وزرا نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ 

اس وقت ملک میں تین کروڑ ایسے ووٹرز ہیں جن کی عمر 18 سے 25 سال تک ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹرز کی عمر کا ڈیٹا کئی ماہ سے جاری کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر حکومت یہ فیصلہ کرلے کہ ووٹر کی عمر کم از کم 25 سال تک ہونی چاہیے تو پہلے سے موجود تین کروڑ ووٹر ز کے ساتھ آئندہ دو برسوں میں مزید ایک کروڑ کے لگ بھگ اہل ووٹرز انتخابی عمل سے باہر ہو جائیں گے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا اور میڈیا میں کافی تنقید کی گئی ہے۔ ایک جانب جہاں حکومت نوجوانوں کیلئے بڑے بڑے اقدامات کر رہی ہے تاکہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نوجوانوں کی حمایت کے تاثر کو  زائل کیا جا سکے دوسری جانب ایسی خبریں ان تین کروڑ سے زائد نوجوان ووٹرز میں بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ ووٹر کی عمر کی یہ بحث چند ماہ پہلے بھی سامنے آئی تھی، الیکشن کمیشن نے بھی ووٹر لسٹوں کا ڈیٹا جاری کرنا ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ پہلے توجیہات، وضاحتیں اور تردیدیں بتا رہی ہیں کہ کہیں اس معاملے پر بات چیت اور غور و خوض کیا گیا ہے۔ تاہم آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ سامنے آنے تک اسے فی الحال قیاس آرائی ہی کہا جا سکتا ہے۔ 

28 ویں آئینی ترمیم آنے کی صورت میں بڑی تبدیلیاں 18 ویں آئینی ترامیم کی کچھ شقوں کی واپسی اور قومی مالیاتی کمیشن کے سٹرکچر میں تبدیلی کی صورت میں ہوں گی۔  18 ویں ترمیم کے ذریعے 2010ء میں صوبوں کو خودمختاری دیتے ہوئے صحت، تعلیم، آبادی اور کھیلوں سمیت کئی وزارتیں منتقل کر دی گئیں، مگر یہ اچھا تجربہ نہیں رہا بلکہ اس کے بہت سے شعبوں میں بھیانک نتائج سامنے آئے۔ ان وزارتوں میں پالیسیاں وفاق کی سطح پر ہونی چاہیں، یہ اختیارات صوبوں کے پاس جانے کے بعد تقریباً سبھی صوبے صحت، بہبودِ آبادی، تعلیم اورکھیلوں سمیت کئی شعبوں میں ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے جس سے ریاستی مسائل کے سا تھ ساتھ عام آدمی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا۔جبکہ این ایف سی سے متعلق موجودہ آئینی شقوں کے مطابق صوبوں کے کوٹے میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے کمی نہیں۔

 ایک ایسا ملک جس کے مشرقی اور مغربی بارڈر پر مسلسل کشیدہ صورتحال جیسے چیلنجز ہیں اور اس کے اوپر قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی کا بوجھ ہے۔ قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگیاں کرنے کے بعد وفاق کے پاس مزید قرض لینے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ ٹیکس وصولیوں سے صوبوں کو ان کا حصہ  منتقل کرنے کے بعد وفاق کے پاس بچ جانے والی رقم اخراجات سے کہیں کم ہوتی ہے اور مزید قرضے لے کر نظام چلایا جاتا ہے۔ ایسے میں پالیسی سازوں کے نزدیک   ضروری ہو چکا ہے کہ این ایف سی کے سٹرکچر میں تبدیلی کی جائے۔ 18 ویں ترمیم کی اہم شقوں کے رول بیک اور این ایف سی کے سٹرکچر میں تبدیلی کی سب سے بڑی مخالف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی27 ویں ترمیم میں بھی این ایف سی میں تبدیلی کی مخالفت کر چکی ہے۔ اس مرتبہ پیپلزپارٹی کے  خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت سے متعلق لہجے میں تبدیلی بتا رہی ہے کہ وہ  اس ترمیم میں بھی کچھ شقوں پر مزاحمت کرے گیمگر 27ویں ترمیم کے برعکس اس مرتبہ صورتحال شاید مختلف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 26 ویں اور 27 ویں ترمیم کے برعکس اس مرتبہ ہونے والی آئینی ترمیم کے دوران سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ دکھائی دے سکتا ہے۔

