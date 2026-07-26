آج کا دن
شمسی طیارے کا عالمی ریکارڈ
26جولائی 2016ء کو شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے سولر امپلس 2 نے دنیا کا چکر مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ دنیا کا پہلا طیارہ تھا جس نے صرف سورج کی توانائی کی مدد سے کرہ ارض کا مکمل فضائی سفر کیا۔ اس تاریخی مشن کا مقصد قابلِ تجدید توانائی کی صلاحیت کو اجاگر کرنا اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کو فروغ دینا تھا۔ اس کامیابی نے ثابت کیا کہ جدید سائنس اور صاف توانائی کے ذریعے مستقبل میں فضائی سفر کو زیادہ پائیدار اور ماحول کیلئے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔
خواتین کا پہلا کرکٹ میچ
26جولائی 1745ء کوخواتین کے درمیان تاریخ کا پہلا کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ یہ مقابلہ براملی اور ہیمبلڈن کی خواتین کے درمیان کروایا گیا۔سبھی کھلاڑی سفید لباس میں ملبوس تھیں، براملی کی کھلاڑیوں کے سر پر نیلے اور ہیمبلڈن کی کھلاڑیوں کے سر پر سرخ ربن باندھے گئے تھے۔براملی کی لڑکیوں نے119، ہیمبلڈ ن کی لڑکیوں نے127سکو ر کئے۔دونوں ٹیموں کی جانب سے ہر شعبہ میں شاندار کارکردگی دکھائی گئی۔
ایکسپلورر4
26 جولائی 1958 ء کو ایکسپلورر پروگرام کے تحت ایکسپلورر 4 سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ امریکی خلائی پروگرام کا ایک اہم مشن تھا، جس کا بنیادی مقصد زمین کے گرد موجود تابکاری پٹیوں کا مزید تفصیلی مطالعہ کرنا تھا۔ اس سیٹلائٹ نے خلائی ماحول، کائناتی شعاعوں اور تابکاری سے متعلق قیمتی سائنسی معلومات فراہم کیں۔ ایکسپلورر 4 کی کامیابی نے امریکی خلائی تحقیق کو نئی سمت دی اور مستقبل کے خلائی مشنز کی منصوبہ بندی اور سائنسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔
فضائی حادثہ
1993ء میں آج کے روز ایشیانا ایئرلائنز کی پرواز 733 جنوبی کوریا کے شہر موکپو کے ہوائی اڈے پر لینڈنگ کی تیسری کوشش کے دوران ماؤنٹ اُنگیو کی ایک پہاڑی چوٹی سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ حادثے کے وقت طیارے میں عملے سمیت 116 افراد سوار تھے، جن میں سے 68 افراد ہلاک جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ یہ جنوبی کوریا کی فضائی تاریخ کے المناک حادثات میں شمار ہوتا ہے۔
اسکوپیے کا المناک زلزلہ
26جولائی1963ء کو یوگوسلاویہ کے شہر اسکوپیے (موجودہ شمالی مقدونیہ) میں آنے والے شدید زلزلے نے وسیع پیمانے پر تباہی مچا دی۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں 1,100 سے زائد افراد ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی اور بے گھر ہو گئے۔ زلزلے نے شہر کی بڑی تعداد میں عمارتوں، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ اس سانحے کے بعد دنیا بھر کے کئی ممالک نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔
جاپان کی اقتصادی کامیابی
1963ء میں آج کے روز اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم نے جاپان کورکنیت دینے کے حق میں ووٹ دیا، جو اس کی عالمی اقتصادی حیثیت کیلئے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اس فیصلے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کی تیز رفتار معاشی بحالی اور صنعتی ترقی کا بین الاقوامی اعتراف کیا۔ بعد ازاں جاپان تنظیم کا باضابطہ رکن بن گیا، جس سے عالمی اقتصادی تعاون، تجارتی روابط اور ترقیاتی پالیسیوں میں اس کا کردار مزید مضبوط اور مؤثر ہو گیا۔