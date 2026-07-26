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خلائی مخلوق کہاں ہے؟

خلائی مخلوق کہاں ہے؟

اسپیشل فیچر

تحریر : محمد ارشد لئیق

فرمی پیراڈوکس نے نئی بحث چھیڑ دی
اربوں ستاروں اور سیاروں کے باوجود خلائی مخلوق کی خاموشی سائنس کی سب سے بڑی پہیلی بنی ہوئی ہے؟
کائنات اپنی وسعت، پراسراریت اور لاتعداد کہکشاؤں کے باعث صدیوں سے انسان کیلئے حیرت کا باعث رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق صرف ہماری کہکشاں، ملکی وے، میں ہی تقریباً 200 سے 400 ارب ستارے اور کم از کم 100 ارب سیارے موجود ہیں۔ ان میں سے بے شمار سیارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں زندگی کیلئے موزوں حالات پائے جاتے ہوں۔ ایسے میں ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ اگر کائنات میں زندگی کے امکانات اتنے زیادہ ہیں تو پھر اب تک کسی بھی ذہین خلائی مخلوق کا کوئی واضح ثبوت کیوں نہیں ملا؟ یہی سوال ''فرمی پیراڈوکس‘‘ کہلاتا ہے، جو آج بھی جدید فلکیات اور خلائی سائنس کے سب سے دلچسپ معمّوں میں شمار ہوتا ہے۔
اس نظریے کا آغاز اطالوی نژاد امریکی ماہرِ طبیعیات اینریکو فرمی نے 1950ء میں کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی سائنس دانوں سے سادہ الفاظ میں سوال کیا: ''وہ سب کہاں ہیں؟‘‘ یعنی اگر کائنات میں ذہین تہذیبیں موجود ہیں تو ان کے ریڈیو سگنلز، خلائی جہازوں یا کسی قسم کی ٹیکنالوجی کے آثار اب تک ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیے؟فرمی کا خیال تھا کہ اگر کوئی تہذیب سائنسی اور تکنیکی اعتبار سے ترقی کر لے تو وہ نسبتاً کم عرصے میں اپنی کہکشاں کے مختلف حصوں تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک انسان کو نہ کسی خلائی تہذیب کا قابلِ اعتماد پیغام ملا ہے اور نہ ہی ان کے وجود کا کوئی ناقابلِ تردید ثبوت۔
اس معمّے کی وضاحت کیلئے سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ان میں سب سے معروف نظریہ ''گریٹ فلٹر‘‘ ہے۔ اس کے مطابق کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ضرور موجود ہے جو ذہین تہذیبوں کو اتنی ترقی کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے کہ وہ دوسری دنیاؤں تک پہنچ سکیں۔ یہ رکاوٹ زندگی کے ابتدائی ارتقا میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر ترقی یافتہ تہذیبوں کے مستقبل میں بھی۔برطانوی ماہرِ طبیعیات پروفیسر برائن کاکس کے مطابق ممکن ہے کہ سائنس اور انجینئرنگ کی تیز رفتار ترقی بالآخر کسی تہذیب کی تباہی کا سبب بن جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی طاقت شاید سیاسی بصیرت، عالمی تعاون اور ذمہ دارانہ قیادت سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں جنگ، ماحولیاتی تباہی یا دیگر عالمی بحران جنم لیتے ہیں اور تہذیب خود اپنی بقا کیلئے خطرہ بن جاتی ہے۔
کچھ سائنسدان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق یقیناً موجود ہے، لیکن یا تو ان کے پاس زمین سے رابطہ کرنے کی مناسب ٹیکنالوجی نہیں یا پھر کائنات کے بے پناہ فاصلے رابطے کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ اگر دو تہذیبوں کے درمیان ہزاروں نوری سال کا فاصلہ ہو تو ممکن ہے کہ ایک تہذیب رابطہ قائم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ایک اور دلچسپ تصور ''زو مفروضہ‘‘ (Zoo Hypothesis) ہے۔ اس نظریے کے مطابق ترقی یافتہ خلائی تہذیبیں جان بوجھ کر زمین سے رابطہ نہیں کرتیں، کیونکہ وہ انسانیت کو قدرتی انداز میں ارتقا کرنے کا موقع دینا چاہتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان جنگلی حیات کے محفوظ علاقوں میں جانوروں کے قدرتی ماحول میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کرتے ہیں۔
اگرچہ فرمی پیراڈوکس کا اب تک کوئی حتمی جواب سامنے نہیں آیا، لیکن اس نے سائنسدانوں کو کائنات، زندگی کے آغاز اور انسان کے مستقبل کے بارے میں نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ممکن ہے آنے والے برسوں میں جدید دوربینیں، خلائی مشنز اور نئی سائنسی دریافتیں اس دیرینہ راز سے پردہ اٹھا دیں۔ تب تک فرمی پیراڈوکس انسان کے اس قدیم سوال کی علامت ہے کہ کیا ہم واقعی اس وسیع و عریض کائنات میں تنہا ہیں، یا کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی ہماری تلاش میں ہے؟
خلائی مخلوق موجود، مگر ہماری تلاش کا رخ غلط ہے:سائنسدان
خلائی مخلوق کی تلاش کیلئے سائنسدانوں کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ وہ دیوہیکل ریڈیو دوربینوں کے ذریعے آسمان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ کسی ممکنہ ''ٹیکنو سگنیچر‘‘ مثلاً طاقتور برقی مقناطیسی (الیکٹرو میگنیٹک) سگنلزکا سراغ لگایا جا سکے۔ تاہم برطانیہ کی یونیورسٹی آف مانچسٹر کے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اب تک ہماری تلاش کا رخ ہی غلط رہا ہے۔ ہمیں خلائی مخلوق اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ ہم غلط ریڈیو فریکوئنسی یا غلط ریڈیو چینل پر تلاش کر رہے ہیں۔
تحقیق کی مرکزی مصنفہ ڈاکٹر لوئیزا میسن کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے ''سیٹی‘‘ (SETI) پروگرام کے تحت خلائی مخلوق کی تلاش ریڈیو اسپیکٹرم کے صرف ایک نسبتاً محدود حصے پر مرکوز رہی ہے۔ ماضی میں ہونے والے تقریباً تمام ریڈیو سروے زیادہ تر 1.42 سے 1.66 گیگا ہرٹز کے درمیان موجود ریڈیو فریکوئنسیوں تک ہی محدود رہے ہیں۔
ڈاکٹر لوئیزا میسن کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کی تلاش کو زیادہ مؤثر بنانے کیلئے سائنسدانوں کوتلاش کے دائرہ کار کو ایک نئے پیرامیٹر اسپیس تک وسعت دینی چاہیے۔ محققین کو نسبتاً زیادہ بلند ریڈیو فریکوئنسیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، جہاں اب تک ہماری توجہ نہیں گئی۔

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مز ید پڑ ہیئے

کیا بلیک ہولز کے گرد خلائی مخلوق کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے ؟

کیا بلیک ہولز کے گرد خلائی مخلوق کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے ؟

کائنات کے راز ہمیشہ سے انسان کے لیے تجسس کا باعث رہے ہیں۔ انہی رازوں میں بلیک ہولز اور زمین سے باہر ذہین مخلوق (Extraterrestrial Intelligence) کا موضوع بھی شامل ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے معروف ادارے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (MIT) میں سائنسدانوں کی ایک خصوصی نشست منعقد ہوئی جس میں اس غیر معمولی سوال پر غور کیا گیا کہ کیا ممکن ہے کہ انتہائی ترقی یافتہ خلائی مخلوقات بلیک ہولز کے گرد اپنی جدید ٹیکنالوجی قائم کر چکی ہوں؟ اس نشست میں کسی دریافت کا اعلان نہیں کیا گیا بلکہ یہ اس بات پر سائنسی غور و فکر تھا کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی موجود ہو تو اسے دریافت کرنے کے لیے کن طریقوں سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔بلیک ہولز کیوں اہم ہیں؟بلیک ہولز کائنات کے وہ اجسام ہیں جن کی کششِ ثقل اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ روشنی بھی ان سے فرار نہیں ہو سکتی۔ سائنسدانوں کے مطابق خاص طور پر گھومنے والے بلیک ہولز اپنے اردگرد بے پناہ توانائی پیدا کرتے ہیں۔ نظریاتی طور پر اگر کوئی مخلوق انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں گنا زیادہ ترقی یافتہ ہو تو وہ اس توانائی کو استعمال کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔یہ تصور محض سائنسی تخیل نہیں بلکہ طبیعیات کے بعض اصولوں پر مبنی ایک نظریاتی امکان ہے۔ اسی وجہ سے محققین نے اس موضوع کو سنجیدگی سے زیرِ بحث لایا۔ایم آئی ٹی کی نشست کا سوال؟اس سال جون میں ہونے والے اس دو روزہ اجلاس میں فلکیات، طبیعیات، بلیک ہولز اور SETI (Search for extraterrestrial intelligence) کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے دو درجن سے زائد ماہرین شریک ہوئے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ خلائی مخلوق کے وجود کو ثابت کریں بلکہ یہ جاننا تھا کہ اگر ایسی تہذیبیں واقعی موجود ہوں تو ان کے آثار کیسے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔سائنسدانوں نے مختلف نظریات، مشاہداتی طریقوں اور مستقبل کی تحقیق کے امکانات پر گفتگو کی۔ ان کے مطابق جدید دوربینیں اور فلکیاتی مشاہدات اب اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ پہلے سے جمع شدہ ڈیٹا کو بھی نئے زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ٹیکنوسگنیچر کیا ہوتے ہیں؟روایتی طور پر خلائی مخلوق کی تلاش میں ریڈیو سگنلز پر زیادہ توجہ دی جاتی رہی ہے لیکن اب سائنس دان ٹیکنوسگنیچر (Technosignatures) کے تصور پر زیادہ کام کر رہے ہیں۔ٹیکنوسگنیچر سے مراد ایسے غیر معمولی آثار یا اشارے ہیں جو قدرتی فلکیاتی عمل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں اور جنہیں کسی ذہین تہذیب کی ٹیکنالوجی سے منسلک کیا جا سکے۔مثال کے طور پر غیر معمولی روشنی کے نمونے، غیر متوقع انفرا ریڈ شعاعیں یا بلیک ہول کے گرد ایسے ڈھانچے یا سرگرمیاں جو قدرتی قوانین سے مختلف نظر آئیں۔اگر مستقبل میں ایسے شواہد ملتے ہیں تو ان کا انتہائی احتیاط سے تجزیہ کیا جائے گا تاکہ پہلے تمام قدرتی وضاحتوں کو جانچا جا سکے۔کیا بلیک ہول توانائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟طبیعیات کے بعض نظریات کے مطابق گھومنے والے بلیک ہولز سے توانائی حاصل کرنا اصولی طور پر ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب اس قابل ہو تو وہ ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے جو بلیک ہول سے توانائی حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کرے۔یہ تصور انسانی ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہے لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ناممکن اور غیر دریافت شدہ چیز میں فرق ہوتا ہے۔ آج کی بہت سی سائنسی حقیقتیں بھی کبھی صرف نظریات سمجھی جاتی تھیں۔موجودہ مشاہدات سے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ایم آئی ٹی کے اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ کیا موجودہ فلکیاتی مشاہدات خصوصاً ایونٹ ہورائزن ٹیلی سکوپ اور دیگر رصدگاہوں کا ڈیٹا دوبارہ جانچنے سے کوئی غیر معمولی اشارہ سامنے آ سکتا ہے۔محققین کے مطابق اگر مستقبل میں کوئی عجیب یا غیر متوقع مشاہدہ سامنے آئے تو اس کا مطلب فوری طور پر خلائی مخلوق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی قدرتی وجوہات تلاش کی جائیں گی اور صرف تمام سائنسی امکانات ختم ہونے کے بعد ہی کسی غیر معمولی وضاحت پر غور کیا جائے گا۔کیا خلائی مخلوق دریافت ہو گئی ہے؟اس سوال کا واضح جواب نہیں ہےایم آئی ٹی کی اس نشست میں ایسی کوئی دریافت یا ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہو کہ بلیک ہولز کے گرد خلائی مخلوق کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ یہ صرف ایک تحقیقی اور فکری نشست تھی جس کا مقصد مستقبل کی تحقیق کے نئے راستے تلاش کرنا تھا۔سائنس دان اس بات پر متفق ہیں کہ غیر معمولی دعووں کے لیے غیر معمولی اور مضبوط شواہد درکار ہوتے ہیں۔ جب تک قابلِ اعتماد سائنسی ثبوت موجود نہ ہوں، کسی بھی امکان کو حقیقت قرار نہیں دیا جا سکتا۔مستقبل کی تحقیقکائنات کے بارے میں ہماری معلومات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ نئی دوربینیں، طاقتور کمپیوٹرز اور مصنوعی ذہانت فلکیاتی ڈیٹا کے تجزیے کو پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر بنا رہے ہیں۔ ممکن ہے آنے والے برسوں میں سائنس دان بلیک ہولز، کہکشاؤں اور دیگر فلکیاتی اجسام میں ایسے اشارے تلاش کر سکیں جو آج ہماری نظر سے اوجھل ہیں۔اگرچہ خلائی مخلوق کے وجود کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا، لیکن سائنس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ ہر قابلِ آزمائش امکان کی تحقیق کی جائے۔ اسی سوچ کے تحت ایم آئی ٹی کی یہ نشست منعقد ہوئی، جس نے سائنس دانوں کو نئی تحقیق، نئے سوالات اور نئی حکمتِ عملیوں پر غور کرنے کا موقع فراہم کیا۔ایم آئی ٹی میں ہونے والی اس سائنسی نشست نے یہ واضح کیا کہ جدید سائنس صرف معلوم حقائق تک محدود نہیں بلکہ نامعلوم امکانات کی بھی منظم اور منطقی تحقیق کرتی ہے۔ بلیک ہولز کے گرد ممکنہ خلائی ٹیکنالوجی کا تصور فی الحال ایک نظریاتی امکان ہے،حقیقت۔ تاہم اس موضوع پر ہونے والی گفتگو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان کائنات کے سربستہ رازوں کو سمجھنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ مستقبل میں اگر کوئی غیر معمولی ثبوت سامنے آتا ہے تو وہ سائنسی دنیا کے لیے ایک تاریخی پیش رفت ہوگی، لیکن فی الحال یہ موضوع تحقیق، تجسس اور سائنسی جستجو کا حصہ ہے۔

قلعہ روہتاس کی بحالی اور یونیسکو کے تحفظات

قلعہ روہتاس کی بحالی اور یونیسکو کے تحفظات

قومی ورثے کے تحفظ کا اہم امتحان قلعہ روہتاس پاکستان کے تاریخی ورثے کی ایک عظیم علامت ہے، جو ضلع جہلم میں واقع ہے۔ یہ قلعہ سولہویں صدی میں شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا اور اپنی منفرد فوجی تعمیر، بلند فصیلوں، عظیم الشان دروازوں اور مضبوط دفاعی نظام کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ 1997ء میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرلیا جس کے بعد اس کی حفاظت اور بحالی عالمی اصولوں کے مطابق کرنا پاکستان کی ذمہ داری بن گئی۔مگر حالیہ دنوں قلعے میں جاری مرمتی کاموں پر یونیسکو کی جانب سے اظہارِ تشویش نے اس تاریخی ورثے کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم بحث چھیڑ دی ہے۔یونیسکو کے تحفظات کی وجہخبروں کے مطابق یونیسکو کو اطلاع ملی کہ قلعہ روہتاس میں ہونے والے بعض بحالی کے کام عالمی معیار کے مطابق نہیں۔ اس اطلاع کے بعد یونیسکو کے نمائندوں نے وزارتِ قومی ورثہ و ثقافت کے تعاون سے قلعے کا معائنہ کیا۔ معائنے کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ مرمت کے دوران استعمال ہونے والے تعمیراتی طریقے، مواد اور تکنیک عالمی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔اطلاعات کے مطابق بعض مقامات پر جدید تعمیراتی مواد استعمال کیے جانے اور اصل تاریخی ساخت میں تبدیلی کے خدشات سامنے آئے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق کسی بھی عالمی ثقافتی ورثے کی بحالی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ اس کی اصل شناخت، تاریخی اہمیت اور قدامت برقرار رہے۔ اگر غیر موزوں مواد یا جدید تعمیراتی انداز اختیار کیا جائے تو یادگار کی تاریخی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے۔تاریخی ورثے کی بحالی کے اصولدنیا بھر میں تاریخی عمارتوں کی مرمت کے کچھ اصول ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق مرمت صرف اتنی ہی کی جاتی ہے جتنی عمارت کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ اس دوران اصل پتھر، اینٹ، چونا یا دیگر روایتی مواد کو ترجیح دی جاتی ہے تاکہ عمارت کی تاریخی حیثیت برقرار رہے۔ماہرین آثارِ قدیمہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی تاریخی عمارت میں جدید سیمنٹ، نئی اینٹیں یا مختلف طرزِ تعمیر استعمال کی جائے تو اس سے اس کی اصل تاریخی اہمیت کم ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ یونیسکو ہر مرمتی منصوبے پر گہری نظر رکھتا ہے، خاص طور پر ان مقامات پر جو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہوں۔یہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستان میں کسی تاریخی مقام کی بحالی پر سوالات اٹھے ہوں۔ اس سے قبل ٹیکسلا کے بعض آثارِ قدیمہ پر بھی یونیسکو نے غیر معیاری مرمت کے حوالے سے تحفظات ظاہر کیے تھے اور متعلقہ اداروں کو اصلاحی اقدامات کی سفارش کی تھی۔ قلعہ روہتاس کی تاریخی اہمیت قلعہ روہتاس برصغیر میں فوجی فنِ تعمیر کا ایک بے مثال نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً چار کلومیٹر طویل فصیل، بارہ عظیم الشان دروازے، متعدد برج، شاہی مسجد، باؤلی اور دیگر تاریخی عمارتیں اس قلعے کی شان میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ قلعہ نہ صرف شیر شاہ سوری کی عسکری حکمتِ عملی کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس دور کی تعمیراتی مہارت کا بھی زندہ ثبوت ہے۔ہر سال ملک و بیرونِ ملک سے ہزاروں سیاح اس تاریخی مقام کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اصل ساخت کو محفوظ رکھنا نہ صرف تاریخی اعتبار سے بلکہ سیاحتی اور معاشی لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے۔ اگر بحالی کا عمل عالمی معیار کے مطابق نہ ہو تو اس سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔مستقبل کیلئے ضروری اقدامات قلعہ روہتاس کے حوالے سے سامنے آنے والے تحفظات متعلقہ اداروں کے لیے ایک اہم موقع ہیں کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ طریقہ کار کا ازسرِنو جائزہ لیں۔ ضروری ہے کہ مستقبل میں ہر بحالی منصوبہ بین الاقوامی اصولوں، ماہرین آثارِقدیمہ کی سفارشات اور یونیسکو کی ہدایات کے مطابق مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔اس مقصد کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں، آثارِ قدیمہ کے ماہرین، انجینئرز اور تحفظِ آثار قدیمہ کے بین الاقوامی ماہرین میں قریبی رابطہ اور تعاون ناگزیر ہے۔ ہر مرمتی مرحلے کی مکمل دستاویزات، تصاویر اور تکنیکی رپورٹس بھی محفوظ رکھی جائیں تاکہ کسی بھی وقت اس عمل کا جائزہ لیا جا سکے۔ قلعہ روہتاس صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ پاکستان کی تہذیبی شناخت، تاریخی عظمت اور ثقافتی ورثے کی علامت ہے۔ یونیسکو کے تحفظات کو تنقید کے بجائے اصلاح کا موقع سمجھنا چاہیے تاکہ اس عالمی ورثے کی اصل حیثیت محفوظ رہے۔ اگر عالمی معیار کے مطابق بحالی کو یقینی بنایا جائے تو قلعہ روہتاس آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ محفوظ رہے گا اور ملک عزیز کا ثقافتی تشخص عالمی سطح پر مزید مستحکم ہوگا۔

آج کا دن

آج کا دن

آرک دے تریومف کا افتتاح29 جولائی 1836ء کوپیرس میں مشہور یادگار، آرک دے تریومف کا افتتاح کیا گیا۔ اس یادگار کی تعمیر کا حکم 1806ء میں نپولین بوناپارٹ نے آسٹرلٹز کی جنگ میں فتح کے بعد دیا تھا۔ اگرچہ نپولین اپنی زندگی میں اس کی تکمیل نہ دیکھ سکا لیکن تقریباً تیس سال بعد یہ عظیم الشان یادگار مکمل ہوئی۔ اس کی دیواروں پر فرانسیسی جرنیلوں اور اہم جنگوں کے نام کندہ کیے گئے ہیں۔ بعد میں پہلی جنگِ عظیم کے نامعلوم سپاہی کی قبر بھی اسی یادگار کے نیچے بنائی گئی جہاں آج بھی شمع روشن رہتی ہے۔ آرک دے تریومف نہ صرف فرانس کی قومی شناخت کی علامت ہے بلکہ آزادی، حب الوطنی اور قومی اتحاد کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ لندن اولمپکس 29 جولائی 1948ء کو لندن میں چودہویں جدید اولمپک کھیلوں کا افتتاح ہوا۔ یہ مقابلے دوسری جنگِ عظیم کے بعد منعقد ہونے والے پہلے اولمپکس تھے کیونکہ 1940ء اور 1944ء کے اولمپکس جنگ کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے تھے۔ جنگ کے بعد بیشتر ممالک معاشی مشکلات کا شکار تھے اسی لیے ان کھیلوں کو سادگی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ تقریباً ساٹھ ممالک کے چار ہزار سے زائد کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ لندن اولمپکس نے بین الاقوامی کھیلوں کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا اور بعد کے اولمپکس کے لیے نئی امید پیدا کی۔The Lord of the Rings29 جولائی 1954ء کو برطانوی ادیب جے آر آر ٹولکین کے شہرہ آفاق ناول The Lord of the Rings کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ یہ کتاب جدید فینٹسی ادب کی تاریخ میں ایک سنگِ میل سمجھی جاتی ہے۔ ٹولکین نے کئی برسوں کی محنت سے ایک مکمل خیالی دنیا تخلیق کی جہاں انسان، ہوبٹ، ایلف، بونے اور دیگر مخلوقات خیر و شر کی عظیم جنگ میں شریک ہوتی ہیں۔ اس ناول کی کہانی ایک طاقتور انگوٹھی کے گرد گھومتی ہے جسے تباہ کرنا دنیا کو تاریکی کی قوتوں سے بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ 2001ء سے 2003ء کے درمیان اسی ناول پر بننے والی فلمی سیریز نے عالمی سطح پر بے مثال کامیابی حاصل کی اور متعدد آسکر ایوارڈز جیتے۔آئی اے ای اے کا قیام29 جولائی 1957ء کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA) کا قیام عمل میں آیا۔ اس ادارے کا مقصد دنیا بھر میں ایٹمی توانائی کے پرُامن استعمال کو فروغ دینا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ IAEA مختلف ممالک کے جوہری پروگراموں کا معائنہ کرتی ہے، حفاظتی معیارات مقرر کرتی ہے اور عالمی جوہری سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک اس کے رکن ہیں اور جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا کی شادی29 جولائی 1981ء کو شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا کی شادی لندن کے سینٹ پال کیتھیڈرل میں منعقد ہوئی۔ یہ تقریب بیسویں صدی کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریبات میں شمار ہوتی ہے۔ اندازاً دنیا بھر میں 70 کروڑ سے زائد افراد نے اسے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ اگرچہ یہ شادی بعد میں کامیاب نہ رہی اور 1996ء میں طلاق ہو گئی لیکن اس تقریب کو آج بھی برطانوی شاہی تاریخ کا ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے برطانوی شاہی خاندان کی عالمی مقبولیت میں اضافہ کیا اور شاہی تقریبات کی بین الاقوامی نشریات کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ 

ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے

ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے

محتاط رہیں،محفوظ رہیںہر سال 28 جولائی کو دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے جس کا مقصد عوام میں ہیپاٹائٹس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، بروقت تشخیص، مؤثر علاج اور احتیاطی تدابیر کو فروغ دینا ہے۔ عالمی ادارۂ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 30 کروڑ 40 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس بی یا سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ 2022ء میں تقریباً 13 لاکھ افراد اس بیماری کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس صرف ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ صحت کے ایک خوفناک بحران کی صورت اختیار کر چکاہے۔پاکستان کے لیے یہ دن خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہمارا ملک دنیا میں ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد تقریباً ایک کروڑ 38 لاکھ ہے جبکہ ان میں سے صرف 25 سے 30 فیصد افراد ہی اپنی بیماری سے آگاہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں افراد انجانے میں بیماری کو دوسروں تک منتقل بھی کر رہے ہیں اور خود بھی علاج سے محروم ہیں۔ہیپاٹائٹس ، تشویشناک پھیلاؤ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کی کئی بنیادی وجوہات ہیں جن میں غیر محفوظ طبی طریقہ کار سب سے نمایاں ہے۔ ماہرین کے مطابق غیر ضروری انجکشن لگانے کا رجحان، استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال، غیر معیاری کلینکس، دانتوں کے علاج میں جراثیموں سے پاک کئے بغیر آلات کا استعمال اور حجام کی دکانوں پر ایک ہی بلیڈ کا بار بار استعمال اس بیماری کے پھیلاؤ کے بڑے اسباب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت بھی انہی عوامل کو پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کی بنیادی وجوہات قرار دیتا ہے۔حالیہ طبی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ عمر کے ساتھ ہیپاٹائٹس کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ ایسے افراد جن کے خاندان میں جگر کی بیماری کی تاریخ موجود ہو یا جو بار بار حجام سے شیو کرواتے ہوں ان میں خطرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قومی سطح پر سکریننگ‘ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد اور بروقت علاج ہی اس جان لیوا مرض سے بچاؤکا مؤثر ذریعہ ہے۔خاموش بیماری مہلک نتائجہیپاٹائٹس کو اکثر خاموش قاتل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدائی علامات بہت کم یا بالکل ظاہر نہیں ہوتیں۔ بہت سے مریض برسوں تک معمول کی زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن اس دوران وائرس مسلسل جگر کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اکثر بیماری خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔عام علامات میں مسلسل تھکن، کمزوری، بھوک میں کمی، متلی، بخار، پیٹ کے دائیں حصے میں درد، جلد اور آنکھوں کا پیلاپن، پیشاب کی گہری رنگت اور وزن میں غیر معمولی کمی شامل ہے۔ اگر بروقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو ہیپاٹائٹس جگر کے سکڑنے (سروسس) جگر کے سرطان اور جگر کے مکمل ناکارہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔خوش آئند بات یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی سے بچاؤ کے لیے مؤثر ویکسین دستیاب ہے جبکہ ہیپاٹائٹس سی کا جدید ادویات کے ذریعے کامیاب علاج بھی ممکن ہے بشرطیکہ بیماری کی بروقت تشخیص ہو جائے۔احتیاط ہی مؤثر دفاعہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے چند بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔سب سے پہلے انجکشن صرف ضرورت کے وقت اور نئی، سیل بند سرنج سے لگوائیں۔ خون لینے دینے کا عمل ہمیشہ مستند بلڈ بینک سے کروائیں اور اس کی مکمل سکریننگ یقینی بنائیں۔ دانتوں کا علاج صرف ایسے کلینکس سے کروائیں جہاں جراثیم سے پاک آلات استعمال کیے جاتے ہوں۔ حجام کی دکان پر ہر مرتبہ نیا بلیڈ استعمال کرنے پر اصرار کریں۔ ریزر، نیل کٹر، ٹوتھ برش اور دیگر ذاتی استعمال کی اشیاکسی کے ساتھ مشترک استعمال نہ کریں۔ کان یا ناک چھدوانے کی صورت میں صرف جراثیم سے پاک آلات استعمال کیے جائیں۔اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ہر بچے اور خطرے سے دوچار بالغ افراد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جن افراد کو شک ہو کہ وہ متاثرہ خون یا غیر محفوظ طبی آلات کے ذریعے وائرس کے رابطے میں آئے ہیں انہیں فوری طور پر ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ بیماری کی بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے۔قومی سطح پر مشترکہ جدوجہد کی ضرورتہیپاٹائٹس کا خاتمہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ غیر معیاری کلینکس اور غیر تربیت یافتہ طبی عملے کے خلاف مؤثر کارروائی کرے، محفوظ خون کی فراہمی کو یقینی بنائے، عوامی آگاہی مہمات کو وسعت دے اور مفت سکریننگ اور علاج کی سہولیات میں اضافہ کرے۔عالمی ادار صحت نے 2030ء تک ہیپاٹائٹس کو صحتِ عامہ کے بڑے خطرے کے طور پر ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اگر ہم قومی سطح پر بروقت اور ضروری اقدامات کریں، عوام احتیاطی اصولوں پر عمل کریں اور ہر مشتبہ فرد اپنا ٹیسٹ کروائے تو اس خاموش قاتل کے پھیلاؤ کو نمایاں حد تک روکا جا سکتا ہے۔عالمی یومِ ہیپاٹائٹس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آگاہی، احتیاط، بروقت تشخیص اور مؤثر علاج ہی اس مہلک بیماری کے خلاف ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں۔ ایک صحت مند پاکستان کی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب ہر شہری اپنی اور دوسروں کی صحت کے تحفظ کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھے۔

ملکی وے

ملکی وے

کہکشاں کا براعظموں کی تشکیل میں کردار؟جرمنی اور جاپان کے سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں حیران کن امکان پیش کیا ہے کہ ہماری کہکشاں 'ملکی وے‘ نے اربوں سال پہلے زمین پر براعظموں کی تشکیل میں بالواسطہ کردار ادا کیا ہو گا ۔ اگرچہ یہ نظریہ ابھی ابتدائی تحقیقی مرحلے میں ہے تاہم اس نے ماہرینِ فلکیات اور ارضیات کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ اگر مستقبل کی تحقیقات اس مفروضے کی تائید کرتی ہیں تو زمین کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں ہماری موجودہ سمجھ میں ایک اہم تبدیلی آ سکتی ہے۔زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے جبکہ سورج اپنے تمام سیاروں سمیت ملکی وے کے مرکز کے گرد مسلسل سفر کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہمارا نظامِ شمسی تقریباً ہر 15 سے 20 کروڑ سال بعد ملکی وے کے ان حصوں سے گزرتا ہے جہاں ستاروں کی تعداد زیادہ اور کششِ ثقل نسبتاً طاقتور ہوتی ہے۔محققین کا کہنا ہے کہ ایسے علاقوں سے گزرتے ہوئے ملکی وے کی اضافی کششِ ثقل نظامِ شمسی کے انتہائی بیرونی حصے میں موجود اوورٹ کلاؤڈ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اوورٹ کلاؤڈ برفیلے اجسام اور دمدار ستاروں کا ایک وسیع ذخیرہ ہے جو سورج سے انتہائی فاصلے پر موجود ہے۔جب اس خطے میں کششِ ثقل کا توازن بگڑتا ہے تو بعض دمدار ستارے اپنے اصل مدار سے ہٹ کر اندرونی نظامِ شمسی کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا رخ زمین کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔دمدار ستاروں کا تصادم اور براعظموں کی تشکیلزمین کی ابتدائی تاریخ میں بڑے شہابی پتھروں اور دمدار ستاروں کا ٹکراؤ عام تھا اورجرمنی کی جولیس میکسیملین یونیورسٹی کے محقق تھامس سیگرٹ اور جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے ہیروکی یونیڈا کی تحقیق کے مطابق ممکن ہے کہ انہی میں سے کچھ بڑے تصادم ملکی وے کی کششِ ثقل کے نتیجے میں رونما ہوئے ہوں۔سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب ایسے اجرام زمین سے ٹکراتے تھے تو ان سے پیدا ہونے والی بے پناہ حرارت اور دباؤ زمین کی بیرونی پرت میں بڑی تبدیلیاں لاتے تھے۔ اس عمل سے ایسی چٹانیں وجود میں آئیں جو بعد میں براعظمی پرت کی بنیاد بنیں۔ یہی پرت لاکھوں ، کروڑوں برسوں کے ارتقائی عمل سے گزر کر آج کے براعظموں کی شکل اختیار کرتی گئی۔اس تحقیق کا مقصد یہ نہیں کہ زمین کے اندرونی ارضیاتی عوامل جیسے ٹیکٹونکس پلیٹ یا آتش فشانی سرگرمی کی اہمیت کو کم کیا جائے بلکہ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ ان عوامل کے ساتھ ساتھ ملکی وے کا بالواسطہ اثر بھی براعظموں کی تشکیل میں شامل رہا ہو سکتا ہے۔قدیم زرکون کرسٹل نے کیا راز کھولا؟اس نظریے کو جانچنے کے لیے محققین نے زمین کی قدیم ترین چٹانوں میں موجود زرکون نامی معدنی کرسٹل کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ زرکون کو ارضیات میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ اربوں سال پرانی معلومات کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔سائنسدانوں نے ان کرسٹلز کی عمر اور کیمیائی خصوصیات کا موازنہ ایسے فلکیاتی ماڈلز سے کیا ہے جن میں نظامِ شمسی کے ملکی وے میں سفر کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بعض ادوار میں بڑے دمدار ستاروں کے ممکنہ تصادم اور ابتدائی براعظمی چٹانوں کی تشکیل کے درمیان ایک دلچسپ مماثلت پائی گئی۔اگرچہ یہ شواہد اس نظریے کو تقویت دیتے ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اربوں سال پرانے فلکیاتی اور ارضیاتی واقعات کو مکمل یقین کے ساتھ ثابت کرنا آسان نہیں اس لیے مزید تحقیق کی ضرورت باقی ہے۔ دلچسپ مفروضہیہ تحقیق کرنے والے جرمن سائنسدان تھامس سیگرٹ اور جاپان کے ہیروکی یونیڈا خود اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ابھی ایک سائنسی مفروضہ ہے، ممکن ہے مستقبل میں مزید شواہد اس نظریے کی تائید کریں، اس میں ترمیم کریں یا اسے مسترد کر دیں۔ یہی سائنسی تحقیق کا بنیادی اصول ہے کہ ہر نئی تجویز کو بار بار جانچا جاتا ہے۔تاہم اگر آنے والے برسوں میں یہ نظریہ درست ثابت ہو جاتا ہے تو یہ دریافت ہماری زمین کی تاریخ کو سمجھنے کے انداز کو بدل سکتی ہے۔ اس سے یہ تصور مزید مضبوط ہوگا کہ زمین کی تشکیل صرف اس کے اندرونی عوامل کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اربوں کلومیٹر دور موجود ملکی وے میں ہونے والے فلکیاتی عمل بھی بالواسطہ طور پر ہماری دنیا کی تشکیل پر اثر انداز ہوئے۔ملکی وے اور زمین کے براعظموں کے درمیان ممکنہ تعلق پر ہونے والی یہ تحقیق سائنس کی ان دلچسپ کوششوں میں سے ایک ہے جو کائنات اور ہماری زمین کے درمیان پوشیدہ روابط کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگرچہ اس مفروضے کو ابھی مزید شواہد درکار ہیں، لیکن اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ شاید ہماری زمین کی تاریخ کا تعلق صرف زمین تک محدود نہیں، بلکہ پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ آنے والے برسوں کی تحقیق ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا واقعی ملکی وے نے زمین کے براعظموں کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کیا تھا یا نہیں۔

آج کا دن

آج کا دن

پیرو کی آزادی28 جولائی 1821 کو جنوبی امریکہ کے ملک پیرو نے ہسپانوی سلطنت سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اس تاریخی اعلان کی قیادت جنرل خوسے دے سان مارٹن نے لیما میں کی۔ اگرچہ آزادی کی جدوجہد کئی برس پہلے شروع ہو چکی تھی لیکن 28 جولائی کو پہلی مرتبہ پیرو کو آزاد ریاست قرار دیا گیا۔ پیرو کی آزادی صرف ایک ملک کی کامیابی نہیں تھی بلکہ پورے لاطینی امریکہ میں نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کی تحریک کا اہم حصہ تھی۔ اس کے نتیجے میں ہسپانوی اقتدار بتدریج جنوبی امریکہ سے ختم ہونے لگا اور متعدد نئی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ 28 جولائی پیرو میں یومِ آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پہلی جنگِ عظیم کا آغاز28 جولائی 1914ء کو آسٹریا۔ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جسے پہلی جنگِ عظیم کا باقاعدہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس سے ایک ماہ قبل 28 جون 1914ء کو آسٹریا کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کو بوسنیا کے شہر سرائیوو میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کے بعد آسٹریا۔ہنگری نے سربیا کو سخت شرائط پر مشتمل الٹی میٹم دیا۔ اگرچہ سربیا نے بیشتر شرائط قبول کر لیں لیکن تمام مطالبات نہ ماننے پر آسٹریا۔ہنگری نے 28 جولائی کو جنگ چھیڑ دی۔ جلد ہی یورپ کے مختلف ممالک اس تنازع میں شامل ہو گئے۔ جرمنی آسٹریا۔ہنگری کے ساتھ جبکہ روس، فرانس اور بعد میں برطانیہ سربیا کے حامی بن گئے۔ یہ علاقائی تنازع چند ہی دنوں میں عالمی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ناسا کا قیام 28 جولائی 1958ء کو امریکی کانگریس نے نیشنل ایروناٹکس اینڈ سپیس ایکٹ منظور کیا جس کے تحت بعد میں ناساکا قیام عمل میں آیا۔ یہ اقدام سوویت یونین کی جانب سے 1957ء میں سپوتنک سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ کے بعد کیا گیا۔ اس قانون کے ذریعے مختلف سرکاری اداروں کی خلائی تحقیق کو ایک مرکزی ادارے کے تحت منظم کیا گیا۔ ناسا نے یکم اکتوبر 1958 ء سے باضابطہ کام شروع کیا۔ آنے والے برسوں میں ناسا نے مرکری، جیمینائی اور اپولو پروگرام شروع کیے جن کی بدولت 1969 میں انسان پہلی مرتبہ چاند پر پہنچا۔ بعد ازاں خلائی شٹل پروگرام، ہبل خلائی دوربین، مریخ پر بھیجے گئے متعدد مشنز، جیمز ویب اسپیس ٹیلی سکوپ اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن جیسے منصوبوں میں بھی ناسا نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ایمسٹرڈیم اولمپکس 28 جولائی 1928 کو نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں نویں جدید اولمپک کھیلوں کا افتتاح ہوا۔ یہ اولمپکس کئی حوالوں سے تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ خواتین کو ایتھلیٹکس اور جمناسٹکس کے کئی مقابلوں میں باقاعدہ شرکت کا موقع ملا۔ اسی اولمپکس میں پہلی مرتبہ افتتاحی تقریب کے دوران اولمپک مشعل روشن رکھنے کی روایت بھی اختیار کی گئی۔ ایمسٹرڈیم اولمپکس نے یہ ثابت کیا کہ کھیل مختلف قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر امن، دوستی اور باہمی احترام کو فروغ دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1928 کے اولمپکس جدید اولمپک تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تصور کیے جاتے ہیں۔ آئرش مسلح جدوجہدکا خاتمہ28 جولائی 2005ء کو آئرش ریپبلکن آرمی (IRA) نے تقریباً تین دہائیوں پر محیط اپنی مسلح جدوجہد ختم کرنے اور صرف پرامن و جمہوری ذرائع اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ شمالی آئرلینڈ میں کئی برس تک جاری رہنے والے تشدد، بم دھماکوں اور مسلح کارروائیوں نے ہزاروں افراد کی جانیں لیں۔ 1998 کے گڈ فرائیڈے معاہدے کے بعد امن عمل کا آغاز ہو چکا تھا لیکن 2005ء کا یہ اعلان اس عمل میں ایک انتہائی اہم پیش رفت ثابت ہوا۔ تنظیم نے اپنے ارکان کو ہدایت دی کہ وہ ہتھیاروں کے استعمال سے مکمل اجتناب کریں اور تمام سیاسی مقاصد صرف جمہوری طریقوں سے حاصل کیے جائیں۔ بعد ازاں بین الاقوامی مبصرین نے IRA کے ہتھیار ناکارہ بنانے کے عمل کی تصدیق بھی کی۔

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