آج کا دن
کشمیر میں بھارتی فوجی مداخلت
27 اکتوبر 1947ء کو ریاست جموں وکشمیر کی تاریخ کے سیاہ دور کا آغاز ہوا جب بھارتی افواج نام نہاد الحاق کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر سری نگر میں اتریں اور ریاست پر قبضہ کر لیا ۔ بعد کے برسوں میں اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر زیرِ بحث آیا اور خطے میں جنگ بندی کی کوششیں ہوئیں تاہم بھارت اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اقوام متحدہ کے چارٹر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر تا آ رہا ہے۔ 27 اکتوبر 1947ء کے غیر قانونی واقعے نے جنوبی ایشیا کی سیاست، سلامتی اور سفارتکاری پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں۔ بین الاقوامی قانون بالخصوص چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں آبادیاتی تبدیلی بھی کی جا رہی ہے۔
جنرل ایوب خان کا اقتدار
27 اکتوبر 1958ء کو جنرل محمد ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کو اقتدار سے ہٹا کر ملک کی صدارت سنبھال لی۔ اس وقت پاکستان شدید سیاسی عدم استحکام، حکومتوں کی تبدیلی اور آئینی اختلافات کا سامنا کر رہا تھا۔ ملک کا پہلا آئین 1956ء میں نافذ ہوا لیکن سیاسی اداروں اور قیادت کے درمیان کشیدگی برقرار رہی۔7 اکتوبر 1958ء کو صدر اسکندر مرزا نے آئین منسوخ کر دیا، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں ختم کر دیں اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تاہم چند ہی ہفتوں بعد دونوں میں اقتدار کی کشمکش شدت اختیار کر گئی۔ 27 اکتوبر کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کو صدارت چھوڑنے پر مجبور کیا اورانہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔
نیویارک سب وے
27 اکتوبر 1904ء کو امریکہ کے شہر نیویارک میں پہلی زیرِ زمین شہری ریلوے سروس کا افتتاح ہوا۔ یہ واقعہ جدید شہری نقل و حمل کی تاریخ میں ایک اہم سنگِ میل سمجھا جاتا ہے۔ افتتاح کے روز نیویارک کے میئر جارج میک کلیلن جونیئر نے پہلی نمائشی ٹرین چلائی۔ ابتدائی ریلوے لائن تقریباً 9.1 میل طویل تھی اور اس میں 28 سٹیشن شامل تھے۔ یہ لائن مین ہیٹن کے سٹی ہال سے شروع ہو کر گرینڈ سینٹرل اور ٹائمز سکوائر سے گزرتی ہوئی 145ویں سٹریٹ تک جاتی تھی۔اس منصوبے نے شہر کے مختلف علاقوں کے درمیان سفر کو آسان بنایا اور شہری زندگی، کاروبار اور رہائش کے انداز پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آج نیویارک کا سب وے دنیا کے معروف ترین شہری ٹرانسپورٹ نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔
کیوبا میزائل بحران
27 اکتوبر 1962ء سرد جنگ کے خطرناک ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اس وقت امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کیوبا میں سوویت میزائلوں کی تنصیب کے معاملے پر شدید کشیدگی جاری تھی اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کیوبا کے گرد بحری ناکہ بندی نافذ کی جبکہ سوویت رہنما خروشیف کے ساتھ سفارتی رابطے بھی جاری تھے۔27 اکتوبر کو بحران مزید سنگین ہو گیا جب امریکی فضائیہ کا یو2 جاسوس طیارہ کیوبا کے اوپر مار گرایا گیا اور اس کا پائلٹ میجر روڈولف اینڈرسن جونیئر ہلاک ہو گیا۔ 27 اکتوبر کو اس بحران کا خطرناک ترین دن قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت کسی غلط اندازے یا غیر ارادی فوجی کارروائی کے تباہ کن نتائج نکل سکتے تھے۔
ترکمانستان کی آزادی
27 اکتوبر 1991ء کو وسطی ایشیا کی ریاست ترکمانستان نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا۔ ترکمانستان طویل عرصے تک روسی سلطنت اور بعد ازاں سوویت نظام کا حصہ رہا۔ سوویت دور میں اسے ایک الگ سوویت جمہوریہ کی حیثیت حاصل تھی۔1991ء میں سوویت یونین میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا اور اگست میں ماسکو میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد مختلف سوویت جمہوریاؤں میں آزادی کی تحریکوں کو تقویت ملی۔ ترکمانستان میں 26 اکتوبر 1991ء کو آزادی کے معاملے پر ریفرنڈم منعقد ہوا۔97 فیصد سے زائد آبادی نے ریفرنڈم میں حصہ لیا اوررائے دہندگان میں 94 فیصد سے زائد نے آزادی کی حمایت کی۔ اگلے روز یعنی 27 اکتوبر کو ترکمانستان کی سپریم سوویت نے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا۔