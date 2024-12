کورین گلوکار جنگ کوک کا اسپاٹیفائی پر 7.79 بلین سٹریمز کا ریکارڈ انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا 10 دسمبر ، 2024

سیئول(شوبزڈیسک )بی ٹی ایس کے مشہور گلوکار اور عالمی موسیقی کے آئیکون جنگ کوک نے سولو کیریئر میں ایک اور ۔

اہم سنگ میل عبور کر لیا ، جنگ کوک کے گانوں کو اسپاٹیفائی پر 7.79 ارب بار سنا گیا ہے ، جس سے ان کی عالمی مقبولیت کا ایک اور ثبوت ملا ہے ۔جنگ کوک کے سولو گانے \"Seven (feat. Latto)\" نے 2.08 ارب سٹریمز حاصل کیے ۔ \"Standing Next to You\" ایک اعشاریہ چار ارب سٹریمز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ۔