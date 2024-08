نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ڈیٹا انیلسز پر لکھی گئی کتاب شائع کر دی اسلام آباد 20 اگست ، 2024

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پاکستان میں ڈیٹا انیلسز کے موضوع پرلکھی گئی کتاب (Making Sense of Statistical Analysis: A Researcher‘s Handbook for Data Analysis using IBM SPSS) شائع کردی ہے ، یہ کتاب ممتاز ماہرین تعلیم پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود اور ڈاکٹر محمد یوسف کی مشترکہ کاوش ہے ۔

