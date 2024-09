نسٹ میں موسمیاتی تبدیلی پر آرٹ مقابلوں کا انعقاد اسلام آباد 14 ستمبر ، 2024

اسلام آباد (دنیارپورٹ) نسٹ سکول آف ہیلتھ سائنسز نے Jhpiego پاکستان کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلی،صحت اور کمیونٹیز پر اس کے اثرات پر آرٹ مقابلے منعقدکیے ۔

تھیم HER Climate with HER standing for Healthy Communities & Environment Resilient, تھا ۔ تقریب میں 100 سے زیادہ طلبا نے شرکت کی ، جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ۔این ایس ایچ ایس ، بحریہ یونیورسٹی ، ایس زیڈ اے ایم بی یو اور فضائیہ میڈیکل کالج کے اساتذہ اور طلبا کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی ۔ حاضرین میں ڈاکٹر ضعیم ضیا ڈی ایچ او اسلام آباد ، ڈاکٹر عثمان حسن پرو ریکٹر اکیڈمکس نسٹ اور پروفیسر ڈاکٹر رضوان مشرف پرنسپل این ایس ایچ ایس شامل تھے ۔ آخرمیں مقابلے کے سرفہرست تین فاتحین کو ٹرافیاں ، سرٹیفکیٹ اورJhpiego goody bags پیش کیے گئے ۔