لاہور(سٹاف رپورٹر)اعلیٰ تعلیم طویل عرصے سے ترقی کا سنگ بنیاد رہی ہے ، پاکستان اور دنیا بھر میں رواداری، جدت طرازی اور مضبوط کمیونٹیز کو فروغ دیتی ہے ۔

موجودہ معاشی چیلنجوں کے باوجود، ایک معیاری یونیورسٹی کی تعلیم ایک ایسا آلہ ہے جو افراد کو بااختیار بناتا ہے ، آزادی کو فروغ دیتا اور مواقع کی دنیا کھولتا ہے ۔ 160 سال سے فارمن کرسچن کالج (اے چارٹرڈ یونیورسٹی) نے اس وژن کی حمایت کی ہے ۔ گزشتہ چند برس کے دوران پاکستان کو وبائی امراض، سیلاب، زلزلوں اور سیاسی و اقتصادی بحران سمیت سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔ خدمت کو یونیورسٹی کے نصب العین کے مرکز میں رکھتے ہوئے ، ایف سی سی یو نے متاثرہ طلبا کو فوری امداد کی پیش کش کی، جبکہ اپنے جنرل سکالرشپ فنڈ کو بڑھانے کے لئے انتھک کام بھی کیا۔صرف تعلیمی سال 2022-23 میں ایف سی سی یو نے 2317 طلبا کو33 کروڑ 80 روپے سے زائد کے سکالرشپس سے نوازا۔ تعلیمی سال (2023-24) میں ایف سی سی یو نے توقعات سے بڑھ کر انٹرمیڈیٹ، انڈر گریجوایٹ اور پوسٹ گریجوایٹ پر 43 کروڑ روپے کے سکالرشپس دئیے ۔ فارمن گریجوایٹس کی یہ نسل 30000سے زیادہ سابق طالب علموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ، بلاشبہ اپنی چھاپ چھوڑے گی، جس میں کالج کا نصب العین \'\'By Love Serve One Another\'\' شامل ہے۔